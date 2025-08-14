Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 14.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Mojmír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

14. augusta 2025

Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce


Tagy: analytici Zamestnanosť na Slovensku

Celková zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 2,4 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet ...



Zdieľať
gettyimages 647747368 676x451 14.8.2025 (SITA.sk) - Celková zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 2,4 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne vzrástol o 0,1 % a medzikvartálne o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zamestnanosti, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR.


Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák upozornil, že slabý ekonomický rast sa čiastočne prejavuje aj na domácom trhu práce, hoci chýbajúci rast sa zatiaľ ešte plne neprejavil na korekcii zamestnanosti. Jej rast sa však nateraz takmer zastavil.

Trh zápasí s nedostatkom pracovníkov


Dodal, že aspoň nateraz platí, že i minimálny rast ekonomiky dokáže stále generovať i nepatrný nárast zamestnanosti. „Dôvodom je najskôr najmä dlhodobo prehrievajúci sa domáci trh práce, ktorý zápasí s nedostatkom pracovnej sily,“ skonštatoval Koršňák.

Koršňák tiež upozornil, že ekonomika nedokáže zvyšovať produktivitu práce a pokračujúci rast miezd sa prejavuje na náraste reálnych jednotkových nákladov práce. To môže limitovať atraktivitu ekonomiky pre investorov a znižovať jej budúci rastový potenciál. Podobný vývoj podľa neho sledujú aj ostatné krajiny regiónu.

Pokles zamestnanosti v priemysle


Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák doplnil, že k citeľnejšiemu poklesu zamestnanosti dochádza v priemysle, pričom už dostupné mesačné dáta naznačujú medziročný pokles predovšetkým v odvetví ťažby a dobývania či dodávke vody. Naopak, v službách, najmä v ubytovaní a stravovaní, je podľa neho viac zamestnancov ako v rovnakom období minulého roka, čo súvisí s vyšším počtom turistov.

Horňák tiež upozornil, že problémy vo voľnom toku medzinárodného obchodu majú prirodzene dopad na exportne orientovaný slovenský priemysel. Predpokladá, že v najbližších mesiacoch stúpne počet nezamestnaných, čo spôsobí zvýšenie miery nezamestnanosti o niekoľko desatín percentuálneho bodu.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: analytici Zamestnanosť na Slovensku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin so sebou na Aljašku berie aj ministrov zahraničia, obrany a financií
<< predchádzajúci článok
Trump nebude na schôdzke s Putinom diskutovať o ukrajinských územiach

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 