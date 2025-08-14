|
14. augusta 2025
Zamestnanosť na Slovensku rastie len symbolicky, podľa analytikov sa môže čoskoro zvýšiť počet ľudí bez práce
Celková zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 2,4 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Celková zamestnanosť na Slovensku v druhom štvrťroku dosiahla 2,4 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 0,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne vzrástol o 0,1 % a medzikvartálne o 0,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zamestnanosti, ktorý zverejnil Štatistický úrad SR.
Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák upozornil, že slabý ekonomický rast sa čiastočne prejavuje aj na domácom trhu práce, hoci chýbajúci rast sa zatiaľ ešte plne neprejavil na korekcii zamestnanosti. Jej rast sa však nateraz takmer zastavil.
Dodal, že aspoň nateraz platí, že i minimálny rast ekonomiky dokáže stále generovať i nepatrný nárast zamestnanosti. „Dôvodom je najskôr najmä dlhodobo prehrievajúci sa domáci trh práce, ktorý zápasí s nedostatkom pracovnej sily,“ skonštatoval Koršňák.
Koršňák tiež upozornil, že ekonomika nedokáže zvyšovať produktivitu práce a pokračujúci rast miezd sa prejavuje na náraste reálnych jednotkových nákladov práce. To môže limitovať atraktivitu ekonomiky pre investorov a znižovať jej budúci rastový potenciál. Podobný vývoj podľa neho sledujú aj ostatné krajiny regiónu.
Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák doplnil, že k citeľnejšiemu poklesu zamestnanosti dochádza v priemysle, pričom už dostupné mesačné dáta naznačujú medziročný pokles predovšetkým v odvetví ťažby a dobývania či dodávke vody. Naopak, v službách, najmä v ubytovaní a stravovaní, je podľa neho viac zamestnancov ako v rovnakom období minulého roka, čo súvisí s vyšším počtom turistov.
Horňák tiež upozornil, že problémy vo voľnom toku medzinárodného obchodu majú prirodzene dopad na exportne orientovaný slovenský priemysel. Predpokladá, že v najbližších mesiacoch stúpne počet nezamestnaných, čo spôsobí zvýšenie miery nezamestnanosti o niekoľko desatín percentuálneho bodu.
Trh zápasí s nedostatkom pracovníkov
Pokles zamestnanosti v priemysle
