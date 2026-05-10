Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Putin tvrdí, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu, Trump hovorí o začiatku konca konfliktu
Moskva a Kyjev počas prvého dňa trojdňového prímeria hlásili porušovanie dohody, ruský prezident zároveň opäť obvinil Západ z eskalácie vojny. Ruský prezident
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa „blíži ku koncu“, a zároveň ostro kritizoval západnú podporu Kyjeva.
Jeho vyjadrenia zazneli počas prvého dňa trojdňového prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi, ktoré obe strany sprevádzali vzájomnými obvineniami z porušovania dohody.
„Myslím si, že konflikt smeruje ku koncu, ale stále je to vážna záležitosť,“ povedal Putin po vojenskej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom.
Za všetko môže Západ
Ruský prezident zároveň obvinil západné krajiny z dlhodobého stupňovania napätia. „Začali stupňovať konfrontáciu s Ruskom, ktorá pokračuje dodnes,“ vyhlásil.
„Mesiace čakali, že Rusko utrpí zdrvujúcu porážku a že sa zrúti jeho štátnosť. Nevyšlo to,“ povedal Putin na adresu západných štátov. „A potom sa zasekli v tejto koľaji a teraz sa z nej nevedia dostať.“
Stretnutie so Zelenským
Putin tiež uviedol, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v tretej krajine, ale až po dohodnutí všetkých podmienok mierovej dohody. „Toto by mal byť záverečný bod, nie samotné rokovania,“ zdôraznil.
Ruský prezident podľa niektorých médií so stretnutím so Zelenským súhlasil po tom, čo mu odkaz od ukrajinského lídra odovzdal slovenský premiér Robert Fico. Túto informáciu však nie je možné nezávisle overiť.
Začiatok konca
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil trojdňové prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré má trvať od 9. do 11. mája a zahŕňa aj výmenu po tisíc vojnových zajatcov na každej strane.
„Dúfajme, že je to začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdo vybojovanej vojny,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Nevydržali ani deň
Moskva aj Kyjev sa však už počas prvého dňa prímeria obviňovali z jeho porušovania, hoci neboli hlásené rozsiahle útoky. Pokračovali však dronové operácie a na oboch stranách pribúdali civilné obete.
Kremeľ zároveň uviedol, že zatiaľ neplánuje predĺženie prímeria po 11. máji. Putin dodal, že Rusko dosiaľ nedostalo od Ukrajiny konkrétny návrh na výmenu zajatcov.
Len Putinovi spojenci
Tohtoročná vojenská prehliadka v Moskve bola výrazne menšia než po minulé roky. Na Červenom námestí sa prvýkrát za takmer dve desaťročia neobjavila vojenská technika a medzi hosťami boli výlučne spojenci Moskvy vrátane predstaviteľov Bieloruska, Kazachstanu, Uzbekistanu, Malajzie a Laosu.
Putin počas prejavu opäť spájal vojnu na Ukrajine s odkazom Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. „Veľký čin generácie víťazov inšpiruje vojakov, ktorí dnes plnia ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ povedal.
Ruskí vojaci „čelia agresívnej sile vyzbrojenej a podporovanej celým blokom NATO. A napriek tomu naši hrdinovia postupujú vpred,“ vyhlásil. „Som pevne presvedčený, že naša vec je spravodlivá.“
Najviac chýbal internet
Oslavy v Moskve sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a opakované výpadky mobilného internetu po sérii ukrajinských dronových útokov v Rusku.
Niektorí obyvatelia hlavného mesta podľa agentúry AFP reagovali na podujatie skôr apaticky a poukazovali na únavu z viac než štvorročnej vojny, pričom najviac im chýbal mobilný internet, ktorý úrady počas osláv víťazstva blokovali.
Zdroj: SITA.sk - Putin tvrdí, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu, Trump hovorí o začiatku konca konfliktu
