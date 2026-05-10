Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Väčšina Slovákov oslavuje Deň matiek, mnohí siahajú aj po netradičných a moderných darčekoch
Osem z desiatich Slovákov slávi Deň matiek, 51 percent z nich obdarúva mamy a staré mamy malou pozornosťou. Ukazujú to najnovšie dáta spoločnosti Tesco o predajoch súvisiacich s Dňom matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu. Rovnako ukázali, že najčastejším darčekom je kytica čerstvých kvetov, na ktorých zákazníci nešetria. Zároveň ale pri čokoládach aktívne vyhľadávajú akciové ponuky.
Predaj darčekov stúpa
Podľa týchto dát tiež veľkú časť darčekov Slováci nakupujú na poslednú chvíľu, neraz až v deň sviatku, pričom využívajú najmä predajne Tesco Expres a čerpacie stanice. Spoločnosť uviedla, že predaj darčekov ku Dňu matiek na Slovensku medziročne stúpa, vlani v čase pred týmto sviatkom dosiahli medziročný nárast objemu predaja všetky kategórie typických produktov, ako sú kvety, sladké darčeky aj víno. S výnimkou vín výraznejšie vzrástli všetky kategórie, pri vínach celkový objem tržieb brzdili najmä nižšie predajné ceny.
„Slováci Deň matiek milujú a radi ho oslavujú s kyticou v ruke a malou pozornosťou. Darčeky pre naše mamy a staré mamy sú na začiatku mája vždy vyhľadávaným tovarom,“ vraví komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Bulla.
Ako spoločnosť Tesco uviedla, v roku 2025 zákazníci v jej predajniach zakúpili ku Dňu matiek bezmála 200-tisíc rezaných kvetov. Predaj samostatných zväzkov kvetov v minulom roku medziročne vzrástol o 122 percent, no v predaji naďalej dominovali kytice, ktoré predstavovali až 93 percent všetkých predaných čerstvých kvetov.
Sladké prekvapenie
„Výsledky predaja v minulom roku zároveň potvrdili, že mamám a starým mamám najradšej kupujeme jednodruhové kytice, aj keď predaj miešaných kytíc ku Dňu matiek v minulom roku vzrástol o 21 percent. Čo sa týka konkrétnych druhov kvetov, Slováci jednoznačne preferujú ruže (86 546 predaných kusov v roku 2025) pred tulipánmi (53 636 predaných ks),” spresnila spoločnosť. Doplnila, že medzi obľúbené darčeky patria aj sladké prekvapenia a víno, minulý rok predali bezmála 60-tisíc kusov prémiových bonboniér a takmer 16-tisíc kusov prémiovej tabuľkovej čokolády.
„Medzi ďalšie obľúbené darčeky preto patria produkty v kategóriách zameraných na relax, ktoré v minulom roku takisto v Tescu pred Dňom matiek zaznamenali nárast. Typickým darčekom je kúpeľňová kozmetika či sviečky, ktorých objem predaja vzrástol dokonca dvojciferne,” dopĺňa spoločnosť.
Netradičné voľby
Dáta tiež ukázali, že pri kyticiach zákazníci nehľadajú zľavy a len tri percentá predaných sú v akcii. V prípade sladkostí a vína je ale situácia opačná, nakupujúci v Tescu vyhľadávajú prioritne akciový tovar. Až 70 percent všetkých sladkostí predaných na Slovensku sa ku Dňu matiek bolo v akcii, pri prémiových bonboniérach to bolo 90 percent, v prípade prémiových tabuľkových čokoládach išlo o 93 percent.
„Podobný trend je viditeľný aj pri víne – až 65 percent nákupov tvoril akciový sortiment, v prípade populárnych šumivých vín to bolo 59 percent. Slováci tak jasne ukazujú, že kým pri kvetoch je rozhodujúca emócia a vizuálna stránka bez ohľadu na cenu, pri bonboniérach a víne sú pragmatickí a využívajú výhodné ponuky,” dodáva spoločnosť Tesco.
Okrem klasických darčekov sa do popredia čoraz častejšie dostávajú aj netradičnejšie, ktoré spájajú radosť s oddychom. Na Slovensku napríklad medziročne vzrástol predaj stavebníc LEGO o 27 percent, výraznú rolu pri tom mala najmä kolekcia LEGO Botanicals. „Kreatívne stavebnice v podobe kvetov a rastlín ponúkajú ideálne spojenie – darček, ktorý nikdy nezvädne, a zároveň mamám dopraje chvíľu zaslúženého času pre seba pri skladaní jednotlivých dielikov,” podotkla spoločnosť.
Putin tvrdí, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu, Trump hovorí o začiatku konca konfliktu
Novozvolený premiér Péter Magyar prevzal moc po Orbánovi a sľúbil zásadnú premenu krajiny
