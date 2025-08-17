|
Nedeľa 17.8.2025
|Denník - Správy
V kauze korupcie na východoslovenských súdoch bude v utorok rozhodovať najvyšší súd
V prípade týkajúcom sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku bude Najvyšší súd SR v utorok 19. augusta rozhodovať o podaných odvolaniach. Vyplýva to z rozpisu ...
17.8.2025 (SITA.sk) - V prípade týkajúcom sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku bude Najvyšší súd SR v utorok 19. augusta rozhodovať o podaných odvolaniach. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade v decembri 2023 uznal za vinného podnikateľa Mariána S., bývalého sudcu Miroslava N. a advokáta Alexeja I., ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR zvoleným za SDKÚ.
Vtedy uložil prvostupňový súd Mariánovi S. za trestný čin nepriamej korupcie trest dva roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov a tiež peňažný trest 15-tisíc eur. V prípade, že by ho obžalovaný nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia.
Obžalovaný Miroslav N. dostal za účasť na nepriamej korupcii trest jeden rok väzenia podmienečne odložený na dobu dvoch rokov. Rovnaký trest dostal aj Alexej I., ktorý bol uznaný za vinného z podplácania. Odvolanie proti verdiktu vtedy podali obžalovaní, ako aj prokurátor, podľa ktorého boli uložené tresty neprimerane nízke.
Samosudca Jozef Pikna pri odôvodňovaní verdiktu v decembri 2023 povedal, že vykonaným dokazovaním boli žalované skutky preukázané. Poukázal pri tom napríklad na svedecké výpovede, ako aj získané zvukové záznamy, podľa ktorých mal Marián S. „sklony vybavovať veci na súdoch", Samotný Marián S. v rámci svojho záverečného slova zdôraznil, že žiadny skutok nespáchal a žiaden sa ani nestal.
Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých mali obžalovaní sprostredkovať úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania. Všetci traja obžalovaní v tejto súvislosti pred súdom uviedli, že sú nevinní.
Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián S. bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Vo februári 2022 ho samosudkyňa ŠTS v inom prípade uznala za vinného zo zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokusom prečinu subvenčného podvodu.
Za to mu uložila úhrnný trest odňatia slobody na tri roky s podmienečným odkladom na štyri roky. Odvolací Najvyšší súd SR však verdikt zrušil a vec vrátil naspäť prvostupňovému súdu, aby ju opätovne prejednal a rozhodol.
