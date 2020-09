Matovič sa rozohnil a budú nové opatrenia proti koronavírusu, pribudli červené aj oranžové okresy (video)

Premiér Igor Matovič kritizoval nezodpovednosť ľudí, ktorí ignorujú fakt, že ide o smrtiaci vírus, čo vedie k tomu, že v najbližších dňoch opatrenia uberú zo slobody.

Nové obmedzenia má v pondelok schváliť Ústredný krízový štáb SR. „Pravdepodobne sa zmeny budú týkať nosenia rúšok v školách, hromadných podujatí a hraníc,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Matovič uviedol, že všetky podujatia, pri ktorých sa stojí majú byť úplne zakázané, od 1. októbra sa s najväčšou pravdepodobnosťou obmedzia aj svadby na 30 ľudí a hromadné podujatia, počas ktorých sa sedí plánujú obmedziť na 100 ľudí v interiéri a 200 ľudí v exteriéri.

Premiér už podľa vlastných slov nebude bojovať za väčšiu slobodu pre hromadné podujatia. „V pondelok budem plne stáť za rozhodnutím krízového štábu a s veľkou pravdepodobnosťou sa príjmu opatrenia, ktoré sa navrhovali približne pred dvomi týždňami,“ ozrejmil. Treba si podľa neho uvedomiť, že situácia na Slovensku sa začína podobať na Rakúsko a Maďarsko. „Vyzývam všetkých, aby boli zodpovední,“ dodal.

Opatrenia sa podľa Matoviča uvoľnia až vtedy, keď bude počet infikovaných klesať. Mikas doplnil, že ak budú čísla nových prípadov naďalej rásť, v hre by boli aj opatrenia, ktoré boli prijaté počas prvej vlny pandémie.

Za posledný deň (štvrtok) u nás pribudlo až 419 nakazených, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie a tretí deň za sebou sme zaznamenali rekordné číslo – 22. septembra sme mali 338 nových infikovaných a 23. septembra ich bolo 360.

„Podľa aktuálnej situácie rastie priemerný počet pozitívnych prípadov za týždeň v priemere o 20 až 30 percent, teda za posledný týždeň je to v priemere 230 prípadov denne,“ priblížil Úrad verejného zdravotníctva SR na sociálnej sieti Facebook.

Komunitné šírenie však podľa Mikasa na Slovensku stále nemáme, ale priznal, že už zaznamenali prípady, kde nevedia zistiť pôvodcu nákazy. Ak sa však bude nákaza šíriť ako teraz, komunitné šírenie môže podľa neho nastať o pár týždňov či mesiacov. Bohužiaľ však stúpa počet infikovaných v rizikovej skupine starších ľudí nad 65 rokov. „Veľa z týchto osôb má chronické ochorenia a môžu končiť v nemocniciach, na umelej pľúcnej ventilácii a časť z nich môže aj zomrieť,“ varoval Mikas. Nárast infikovaných v rizikovej skupine pritom zaznamenáva takmer každý kraj.

Matovič upozornil aj na to, že prijatie opatrení môže zmeniť krivku nárastu infikovaných až po dvoch týždňoch. Počet prípadov bude podľa neho rásť a dopad opatrení príde o 10 až 14 dní, možno až o tri či štyri týždne. O dva týždne pritom podľa neho môže Slovensko dosiahnuť stav, že začne zlyhávať trasovanie chorých a nemocnice, pretože budú plné. To je podľa premiéra dôvod, prečo sa musia opatrenia sprísniť.

Premiér ostro skritizoval aj doktora Igora Bukovského, ktorý podľa neho šíri bludy. Súčasne vyjadril rozhorčenie nad mladými ľuďmi, ktorí COVID-19 neberú vážne a nazývajú ho „chrípôčkou“ či výmyslom „židojašterov“ alebo „iluminátov“ z Ameriky. Podľa Matoviča sme sa od slobody dopracovali k anarchii. „Približne tretina ľudí s prepáčením se*ie na pravidlá. A na toto majú doplácať poctiví ľudia, ktorí sú na naozaj na životoch ohrození? Vidíme dramatický nárast počtu ľudí, ktorí majú nad 60 rokov,“ povedal.

Keďže počet prípadov na Slovensku sa výrazne zvyšuje, mení sa aj semafor. Oproti minulému piatku sa zvýšil počet červených a oranžových regiónov.

Momentálne máme na Slovensku 19 červených okresov, sú to Bratislava I. až V., Skalica, Senec, Trnava, Komárno, Nitra, Trenčín, Veľký Krtíš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Stará Ľubovňa, Snina, Sobrance a Medzilaborce.

Oranžových je 19 okresov (Malacky, Senica, Pezinok, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Nové Zámky, Partizánske, Ilava, Púchov, Prievidza, Banská Bystrica, Lučenec, Poprad, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Prešov, Bardejov, Trebišov).

Za posledných sedem dní u nás pribudlo až 1792 prípadov (štvrtok – 419, streda – 360, utorok – 338, pondelok – 175, nedeľa – 79, sobota – 131, piatok – 290).

„Keď si porovnáte nárast počtu prípadov za posledných sedem dní s predošlými siedmimi dňami, je to 79 percent. Ak takto pôjdeme ďalej, o dva týždne bude denný priemer prípadov 800. Chceme takto dopadnúť?“ pýtal sa premiér na piatkovej tlačovej konferencii.

Po prísnejších opatreniach volá aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý je momentálne v karanténe. „Posledné dni hovoria, že ideme vytrvalo hore. Reprodukčné číslo sa, žiaľ, nemení, našťastie sa nezhoršuje,“ povedal Krajčí po stredajšom rokovaní vlády.

Od augusta má Slovensko ustálené reprodukčné číslo, ktoré je na hodnote 1,156. Hodnota hovorí o tom, že jeden infikovaný v priemere nakazí jedného ďalšieho, eventuálne dvoch ľudí. Týmto číslom v priemere narastá počet infikovaných o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Znamená to, že prírastky infikovaných v polovici októbra majú byť 260 až 450 prípadov denne. „Opatrenia nie sú natoľko účinné, aby sme mohli povedať, že reprodukčné číslo sa znižuje, našťastie zostáva konštantné,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

Epidemiologická situácia sa zhoršuje aj v Rakúsku a Maďarsku, kritická je podľa Krajčího aj v prihraničných oblastiach. O tom, či sa tieto krajiny dostanú na zoznam červených krajín, má v pondelok rozhodnúť krízový štáb. Bude sa zaoberať aj novým návrhom zoznamu rizikových regiónov.

Navrhovaný zoznam rizikových regiónov

Rakúsko (8/9)

* Viedeň, Tirolsko, Vorarlberg, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Burgenland, Salzburg, Steiermark

Maďarsko (19/20)

* Budapest, Fejer, Pest, GyorMoson-Sopron, Baranya, Csongrad, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz Nagykun-Szolnok, KomaromEsztergom, Nograd, Somogy, Szabolcs-SzatmarBereg, Tolna, Veszprem, Zala, Bacs Kicskun, Borsod-Abauj-Zemplen, Vas

Poľsko (1/16)

* Malopoľské vojvodstvo

Bulharsko (2/27)

* Blagoevgrad, Yambol

Grécko (3/13)

* Attiki, Dytiki Makedonia, Voreio Agaio

Taliansko (5/21)

* Bolzano, Lazio, Liguria, Sardínia, Trento

Slovinsko (7/12)

* Gorenjska, Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, PrimorskoNotranjska, Savinjska, Zasavska

Estónsko (2/15)

* Harju Maakond, Ida-Viru Maakond

Litva (1/10)

* Šiaulių Apskritis

Dánsko (5/6)

* Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland, Syddanmark

Nórsko (2/11)

* Oslo, Vestland

Švédsko (5/20)

* Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan, Orebro Lan

Írsko (4/8)

* Border, Dublin, Mid-East, Midland, South-East

Spojené kráľovstvo (17/32)

* Anglicko: Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands, Yorkshire and the Humber; Severné Írsko; Škótsko: Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire, Lothian; Wales: Abertawe Bro Morgannwg , Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cardiff and Vale, Cwm Taf, Powys

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Na otázku médií, či je v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou možný návrat policajtov na hranice, minister vnútra Roman Mikulec po stredajšom rokovaní vlády uviedol odpovedal, že všetky možné opatrenia, ktoré sa ukázali ako adekvátne a fungujú, sú stále „v hre“.