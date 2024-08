Putin zlyhal vo všetkých svojich cieľoch. Ukrajina už vyhrala bitku o jej národnú identitu, tvrdí fínsky prezident

31.8.2024 (SITA.sk) - Prijatie krajín západného Balkánu do Európskej únie je minimálne rovnako strategicky dôležité, ako vstup Ukrajiny, Moldavska či Gruzínska.Na bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe to uviedol fínsky prezident Alexander Stubb . Tvrdí, že po ruskej invázii na Ukrajinu niektoré štáty, ktoré boli proti rozšíreniu EÚ, zmenili názor.Podľa Stubba mal Putin za cieľ rusifikovať Ukrajinu. Ďalším bolo to, aby sa Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) nepriblížila k jeho hraniciam, a tretím bolo rozdeliť euroatlantické partnerstvo.„Myslím si, že vo všetkých týchto cieľoch zásadne zlyhal,“ uviedol Stubb. Ukrajina podľa neho už teraz vyhrala bitku týkajúcu sa ukrajinskej identity, nezávislosti a jej pozície vo svete.