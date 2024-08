Zamestnávatelia budú mať zrejme novú povinnosť, Danko so svojimi poslancami navrhuje príspevok na šport detí zamestnancov

Príspevok je teraz dobrovoľný

Pozitívny účinok pre zdravie detí

31.8.2024 (SITA.sk) - Danko s jeho poslancami chcú od zamestnávateľov , aby prispievali na šport detí ich zamestnancov. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá novela poslancov Milana Garaja Dagmar Kramplovej na úpravu Zákonníka práce , ktorá zavádza povinnosť zamestnávateľov poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.Príspevok by predstavoval 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca.Cieľom navrhovanej úpravy je podpora zdravého životného štýlu detí a mládeže a prevencia civilizačných ochorení prostredníctvom pravidelnej fyzickej aktivity. „Návrh zákona preto podporuje účasť detí na organizovaných športových aktivitách, čím sa zabezpečí nielen ich fyzický, ale aj psychický rozvoj," uviedli poslanci.Novela môže podľa dokumentu tiež pomôcť pracujúcim rodičom prekonať finančné prekážky pri dosahovaní želaného počtu detí. Poskytovanie príspevku bude podmienené podaním žiadosti zo strany zamestnanca a splnením minimálnej doby zamestnania u aktuálneho zamestnávateľa.Navrhovaná legislatíva nadväzuje na súčasnú legislatívu, ktorá umožňovala možnosť príspevok poskytovať dobrovoľne. Predkladatelia veria, že povinné zavedenie príspevku zvýši počet detí zapojených do pravidelných športových aktivít.Predkladatelia očakávajú, že zákon prinesie pozitívne výsledky pre zdravie detí aj pre celkový zdravotný a sociálny systém, zníži náklady na zdravotnú starostlivosť a zvýši kvalitu života obyvateľstva.Návrh zákona má zároveň mierne negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, avšak očakáva sa pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálnu sféru.Športové organizácie budú môcť vydávať účtovné doklady potrebné na splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku, čo povedie k zvýšeniu ich ekonomickej aktivity. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2025.