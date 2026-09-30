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30. septembra 2026
Putinov trójsky kôň volá po rokovaniach medzi Európou a Ruskom, bojí sa jadrových zbraní
Bulharský premiér hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny. Bulharský premiér Rumen Radev ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Bulharský premiér hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny.
Bulharský premiér Rumen Radev v stredu vyzval Európu, aby začala rokovať s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine, a zároveň varoval pred podceňovaním jadrového rizika, ktoré podľa neho predstavuje Moskva.
Vojenská podpora Kyjeva sama osebe nebude stačiť, keďže Ukrajina má čoraz väčšie problémy čeliť ruským útokom, vyhlásil Radev v Bruseli počas konferencie organizovanej spravodajskou televíziou Euronews. „Musíme začať hovoriť s Ruskom,“ povedal s tým, že „najdôležitejšie je vytvoriť podmienky pre mier“.
Radev hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny. „Musíme si uvedomiť, že existuje hranica samotných dodávok zbraní a podpory,“ uviedol. Mier sa podľa neho dosiahne „diplomaciou, nie dodávkami zbraní“.
Bulharský líder venoval aj jadrovému riziku zo strany Ruska, o ktorom sa podľa neho hovorí príliš málo.
„Nemali by sme to zanedbávať. Ako ďaleko môžeme tlačiť na Rusko bez toho, aby Rusko reagovalo niečím iným?“ povedal. „Keď sa Rusko cíti oslabené, ako sa to stalo počas tejto vojny pred niekoľkými rokmi, opäť začína hrať jadrovou kartou.“
Severoatlantická aliancia NATO v utorok odsúdila „nezodpovednú jadrovú rétoriku“ Ruska potom, ako Moskva varovala, že v prípade ohrozenia Kaliningradskej oblasti nasadí „celý svoj arzenál“.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putinov trójsky kôň volá po rokovaniach medzi Európou a Ruskom, bojí sa jadrových zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharský premiér Rumen Radev v stredu vyzval Európu, aby začala rokovať s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine, a zároveň varoval pred podceňovaním jadrového rizika, ktoré podľa neho predstavuje Moskva.
Zbrane nepomôžu
Vojenská podpora Kyjeva sama osebe nebude stačiť, keďže Ukrajina má čoraz väčšie problémy čeliť ruským útokom, vyhlásil Radev v Bruseli počas konferencie organizovanej spravodajskou televíziou Euronews. „Musíme začať hovoriť s Ruskom,“ povedal s tým, že „najdôležitejšie je vytvoriť podmienky pre mier“.
Radev hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny. „Musíme si uvedomiť, že existuje hranica samotných dodávok zbraní a podpory,“ uviedol. Mier sa podľa neho dosiahne „diplomaciou, nie dodávkami zbraní“.
Podceňované jadrové riziko
Bulharský líder venoval aj jadrovému riziku zo strany Ruska, o ktorom sa podľa neho hovorí príliš málo.
„Nemali by sme to zanedbávať. Ako ďaleko môžeme tlačiť na Rusko bez toho, aby Rusko reagovalo niečím iným?“ povedal. „Keď sa Rusko cíti oslabené, ako sa to stalo počas tejto vojny pred niekoľkými rokmi, opäť začína hrať jadrovou kartou.“
Severoatlantická aliancia NATO v utorok odsúdila „nezodpovednú jadrovú rétoriku“ Ruska potom, ako Moskva varovala, že v prípade ohrozenia Kaliningradskej oblasti nasadí „celý svoj arzenál“.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Putinov trójsky kôň volá po rokovaniach medzi Európou a Ruskom, bojí sa jadrových zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.
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