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30. septembra 2026

Putinov trójsky kôň volá po rokovaniach medzi Európou a Ruskom, bojí sa jadrových zbraní


Tagy: Rumunský premiér ruské jadrové zbrane Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Bulharský premiér hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny. Bulharský premiér Rumen Radev ...



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france_bulgaria_55818 3bf0cb4ac01b49aea00ea3a951cf86d1 scaled 1 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Bulharský premiér hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny.


Bulharský premiér Rumen Radev v stredu vyzval Európu, aby začala rokovať s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine, a zároveň varoval pred podceňovaním jadrového rizika, ktoré podľa neho predstavuje Moskva.

Zbrane nepomôžu


Vojenská podpora Kyjeva sama osebe nebude stačiť, keďže Ukrajina má čoraz väčšie problémy čeliť ruským útokom, vyhlásil Radev v Bruseli počas konferencie organizovanej spravodajskou televíziou Euronews. „Musíme začať hovoriť s Ruskom,“ povedal s tým, že „najdôležitejšie je vytvoriť podmienky pre mier“.

Radev hneď po svojom aprílovom volebnom víťazstve ukončil vojenskú podporu Ukrajiny. „Musíme si uvedomiť, že existuje hranica samotných dodávok zbraní a podpory,“ uviedol. Mier sa podľa neho dosiahne „diplomaciou, nie dodávkami zbraní“.

Podceňované jadrové riziko


Bulharský líder venoval aj jadrovému riziku zo strany Ruska, o ktorom sa podľa neho hovorí príliš málo.

Nemali by sme to zanedbávať. Ako ďaleko môžeme tlačiť na Rusko bez toho, aby Rusko reagovalo niečím iným?“ povedal. „Keď sa Rusko cíti oslabené, ako sa to stalo počas tejto vojny pred niekoľkými rokmi, opäť začína hrať jadrovou kartou.

Severoatlantická aliancia NATO v utorok odsúdila „nezodpovednú jadrovú rétoriku“ Ruska potom, ako Moskva varovala, že v prípade ohrozenia Kaliningradskej oblasti nasadí „celý svoj arzenál“.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Putinov trójsky kôň volá po rokovaniach medzi Európou a Ruskom, bojí sa jadrových zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rumunský premiér ruské jadrové zbrane Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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