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30. septembra 2026
Strana Smer mala predsedníctvo, Fico po kľúčovom rokovaní vydal stanovisko – FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky
Fico vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. Postup Slovenskej ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Fico vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027.
Postup Slovenskej národnej strany (SNS) dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národniarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS).
„Verejnosť je dostatočne rozumná, aby pochopila, čo v utorok večer predseda SNS Andrej Danko v Národnej rade SR urobil,“ napísal Fico na sociálnej sieti po zasadnutí predsedníctva strany Smer-SD. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu-SD opakovane čelia odchodu svojich členov, a upozornil, že postup SNS priviedol vládnu väčšinu na hranu.
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
„Jej udržiavanie bude vyžadovať enormné úsilie. Smer od vzniku vládnej koalície v roku 2023 robí všetko pre stabilitu vlády. Nestratil ani jedného poslanca a uvedomuje si, že ako najväčšia a najstabilnejšia vládna strana nemôže dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranícke spory koaličných partnerov. Spory nemôžu prekrývať výstavbu nemocníc, ciest, jadrového zdroja, víziu, hospodársky rast či nízku nezamestnanosť alebo suverénnu mierovú politiku na všetky štyri svetové strany,“ dodal Fico.
Zároveň upozornil, že mnohí významní politici vo svete predpovedajú na najbližšie týždne a mesiace turbulencie a nebezpečné situácie vrátane vojenského konfliktu. Slovensko im podľa predsedu vlády môže čeliť v medzinárodnej spolupráci a za predpokladu stability a spôsobilosti presadzovať vo vláde a v parlamente potrebné riešenia.
Fico vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. „Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizóriá, ani menšinové experimenty. Smer-SD nebude z toho nič podporovať a dá radšej prednosť štandardným ústavným riešeniam. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine,“ vyhlásil Fico.
Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS.
Fotogaléria k článku: Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Strana Smer mala predsedníctvo, Fico po kľúčovom rokovaní vydal stanovisko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Postup Slovenskej národnej strany (SNS) dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržanie bude vyžadovať enormné úsilie. Premiér Robert Fico to uviedol v reakcii na postup národniarov v súvislosti s odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS).
SNS priviedla vládnu väčšinu na hranu
„Verejnosť je dostatočne rozumná, aby pochopila, čo v utorok večer predseda SNS Andrej Danko v Národnej rade SR urobil,“ napísal Fico na sociálnej sieti po zasadnutí predsedníctva strany Smer-SD. Premiér pripomína, že poslanecké kluby SNS a Hlasu-SD opakovane čelia odchodu svojich členov, a upozornil, že postup SNS priviedol vládnu väčšinu na hranu.
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
„Jej udržiavanie bude vyžadovať enormné úsilie. Smer od vzniku vládnej koalície v roku 2023 robí všetko pre stabilitu vlády. Nestratil ani jedného poslanca a uvedomuje si, že ako najväčšia a najstabilnejšia vládna strana nemôže dovoliť, aby vo vládnej politike dominovali vnútrostranícke spory koaličných partnerov. Spory nemôžu prekrývať výstavbu nemocníc, ciest, jadrového zdroja, víziu, hospodársky rast či nízku nezamestnanosť alebo suverénnu mierovú politiku na všetky štyri svetové strany,“ dodal Fico.
Vyzval politikov k zodpovednému vládnutiu
Zároveň upozornil, že mnohí významní politici vo svete predpovedajú na najbližšie týždne a mesiace turbulencie a nebezpečné situácie vrátane vojenského konfliktu. Slovensko im podľa predsedu vlády môže čeliť v medzinárodnej spolupráci a za predpokladu stability a spôsobilosti presadzovať vo vláde a v parlamente potrebné riešenia.
Fico vyzval vládnych politikov k zodpovednému vládnutiu, ktorého prejavom by malo byť schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027. „Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizóriá, ani menšinové experimenty. Smer-SD nebude z toho nič podporovať a dá radšej prednosť štandardným ústavným riešeniam. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine,“ vyhlásil Fico.
Na záver informoval, že je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom SNS.
Fotogaléria k článku: Prezident SR Peter Pellegrini odvolal ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Strana Smer mala predsedníctvo, Fico po kľúčovom rokovaní vydal stanovisko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Odvolanie ministra Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky
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