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 24hod.sk    Ekonomika

30. septembra 2026

Volkswagen v Nemecku vypovedá tarifné dohody, odbory hrozia tvrdým konfliktom


Tagy: Automotive Nemecký automobilový priemysel Odbory platové tarify Volkswagen

Vedenie chce znížiť personálne náklady, IG Metall varuje pred ostrým konfliktom po skončení štrajkového prímeria. Konflikt medzi vedením automobilky ...



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germany_volkswagen_8812_ 676x470 30.9.2026 (SITA.sk) - Vedenie chce znížiť personálne náklady, IG Metall varuje pred ostrým konfliktom po skončení štrajkového prímeria.


Konflikt medzi vedením automobilky Volkswagen a odborovým zväzom IG Metall sa v stredu výrazne vyostril po tom, ako koncern oznámil zámer vypovedať viacero podnikových tarifných dohôd s cieľom znížiť personálne náklady, informoval denník Handelsblatt.

Volkswagen oznámil svoj zámer na rokovaní s IG Metall a podnikovou radou v Hannoveri. Výpovede dohôd by mohli mať dosah na zamestnancov najskôr od januára 2027.

Faul na zamestnancov


Dotknutá môže byť osobitná tarifná odmena, pri ktorej si zamestnanci môžu vybrať šesť dodatočných dní voľna alebo platbu vo výške 27,5 percenta mesačného príjmu. V hre sú aj tarifné príplatky, systém Tarif Plus, pravidlá vzdelávania a rámcová tarifná dohoda upravujúca okrem iného pracovný čas.

Je to odporný faul voči zamestnancom a opäť nehanebný pokus siahnuť im do vreciek,“ vyhlásil hlavný vyjednávač IG Metall Thorsten Gröger. Odbory avizovali tvrdý odpor. Súčasné obdobie bez štrajkov sa skončí 1. januára 2027.

Príde „tvrdý konflikt“


Zmeny sa nemajú dotknúť dohody z roku 2024, ktorá garantuje ochranu pred prepúšťaním z prevádzkových dôvodov do konca roka 2030.

Predsedníčka celokoncernovej podnikovej rady Daniela Cavallová uviedla, že očakáva na prelome rokov „tvrdý konflikt“. Zamestnanci podľa nej už pri dohode z roku 2024 pristúpili na ústupky na hranici toho, čo bolo možné akceptovať, a ďalšie odmieta.


Zdroj: SITA.sk - Volkswagen v Nemecku vypovedá tarifné dohody, odbory hrozia tvrdým konfliktom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automotive Nemecký automobilový priemysel Odbory platové tarify Volkswagen
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