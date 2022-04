Putinove dcéry taktiež skončili na sankčnom zozname. Čo všetko im EÚ zakáže?

Rovnaký krok spravili aj USA

Piaty balík sankcií proti Rusku

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) v rámci nového balíka opatrení namierených voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu uvalila sankcie na dve dospelé dcéry ruského prezidenta Vladimira Putina Mária Voroncová a Katerina Tichonová sa tak dostali na zoznam jednotlivcov, ktorých aktíva v únii budú zmrazené a budú mať zakázané cestovať na územie bloku.Agentúru The Associated Press o tom informovali dvaja predstavitelia EÚ z rôznych členských krajín, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, pretože aktualizovaný zoznam sankcií ešte nezverejnili.Sankcie EÚ voči dcéram Vladimira Putina nasledujú po tom, ako rovnaký krok pred dvomi dňami urobili USA.Po tom, ako sa objavili dôkazy o mučení a zabíjaní vo vojnovej oblasti pri Kyjive, sa Európska únia rozhodla uvaliť piaty balík opatrení proti Rusku v odvete na jeho agresiu.Okrem sankcií voči jednotlivcom 27-členný blok schválil aj embargo na dovoz ruského uhlia. Pôjde o prvé sankcie zo strany EÚ proti ruskému lukratívnemu energetickému odvetviu. Únia už pritom začala pracovať aj na dodatočných sankciách vrátane tých, ktoré by sa mali týkať dovozu ropy.