04. marca 2026
Meniny má Kazimír
|Denník - Správy
04. marca 2026
R. Müller: L. Pišta je veľmi talentovaný, teším sa na jeho výkon
Diváci sa môžu tešiť na hity aj menej známe piesne v originálnych aranžmánoch Ľubomíra Dolného.
Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uvedie 27. a 28. marca svetové premiéry muzikálu Müller - Život na 2 ťahy, inšpirovaného životom a tvorbou legendárneho Richarda Müllera. „Sugestívny javiskový projekt v librete a réžii Romana Poláka prinesie silnú osobnú výpoveď o umelcovi, ktorý sa stal hlasom generácií,“ uvádza k novej inscenácií divadlo.
Spresňuje, že libreto vznikalo takmer rok v tandeme režisér Roman Polák a dramaturgička DNS Andrea Bučko. Tvorcovia spolupracovali so samotným Müllerom, jeho rodinou aj priateľmi. „Veľa umelcov, ktorí prekročili priemer, prechádzalo rôznymi fázami amplitúd. Tými plusovými aj mínusovými. Úspechmi i neúspechmi. Vzletmi i pádmi. V tvorbe aj v osobnom živote. Netýka sa to iba umelcov, samozrejme - je to pôdorys života každého človeka,“ hovorí k muzikálovému príbehu Polák.
„Richard Müller je pre mňa básnik, ktorý spieva svoje básne. Sú to osobné výpovede z rôznych období života. A čo chcem odovzdať divákom? Po pádoch treba vstať a ísť ďalej. Lebo tichý hlas niekde v nás nám hovorí: ´Žiť sa musí.´ Treba ten hlas počúvať,“ dodal autor libreta a režisér.
„Je to pre mňa pocta a česť, pána Romana Poláka si nesmierne vážim, je to výnimočný autor a režisér. Myslím si, že materiál je skvelý, ja som do diela vstupoval iba malými korektúrami, ktoré sa týkali mojich životných detailov,“ komentoval pripravovaný projekt Müller, ktorý pôsobí na scéne slovenskej populárnej hudby od 80. rokov - najskôr ako člen skupiny Banket, neskôr ako úspešný sólový interpret. Jeho piesne s inteligentnými textami a silnou osobnou výpoveďou sa stali hitmi niekoľkých generácií.
Spevák, hudobník a skladateľ sa tiež vyjadril k umelcovi, ktorý v muzikáli stvárňuje hlavnú postavu. „Lukáš Pišta je veľmi talentovaný herec a spevák, teším sa na jeho výkon. A mám radosť aj z nových aranžmánov, ktoré určite obohatia našu hudbu,“ dodal Müller k muzikálu, v ktorom sa na javisku predstaví takmer celý interný herecký súbor DNS, spevácky zbor, tanečný súbor a 14-členná kapela.
Diváci sa môžu tešiť na hity aj menej známe piesne v originálnych aranžmánoch Ľubomíra Dolného. „V prekvapivých hudobných spojeniach, silných duetách aj veľkých zborových číslach,“ poznamenáva divadlo s tým, že nový muzikál je zároveň poctou dvom generáciám výnimočných umelcov, vzdáva hold Richardovi Müllerovi, ale aj jeho otcovi, významnému hercovi Vladislavovi Müllerovi, dlhoročnému pilieru činohry Divadla Nová scéna, ktorého nedožité 90. narodeniny si pripomíname v tomto roku. Inscenáciou zároveň DNS symbolicky otvorí oslavy 80. výročia svojho založenia.
