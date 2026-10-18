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18. októbra 2026
Tajomný incident na vojenskej základni v Kanade spôsobil požiar a vyžiadal si niekoľko ľudských životov
Úrady zatiaľ neuviedli počet obetí ani bližšie okolnosti. Pri incidente na vojenskej základni Wainwright na západe Kanady zahynuli viacerí ľudia a ďalší utrpeli ...
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18.10.2026 (SITA.sk) - Úrady zatiaľ neuviedli počet obetí ani bližšie okolnosti.
Pri incidente na vojenskej základni Wainwright na západe Kanady zahynuli viacerí ľudia a ďalší utrpeli zranenia, potvrdil v sobotu večer kanadský minister obrany David McGuinty.
„So zármutkom oznamujem, že v dôsledku incidentu na základni došlo k úmrtiam aj zraneniam,“ uviedol minister.
O „vážnom incidente“, po ktorom vypukol na základni rozsiahly požiar, už predtým informoval kanadský premiér Mark Carney. Ani premiér, ani minister obrany zatiaľ neuviedli počet obetí či bližšie okolnosti udalosti.
Základňa kanadských ozbrojených síl Wainwright sa nachádza v provincii Alberta približne 200 kilometrov juhovýchodne od mesta Edmonton. McGuinty prisľúbil, že úrady zverejnia ďalšie informácie v priebehu najbližších hodín a dní.
Zdroj: SITA.sk - Tajomný incident na vojenskej základni v Kanade spôsobil požiar a vyžiadal si niekoľko ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri incidente na vojenskej základni Wainwright na západe Kanady zahynuli viacerí ľudia a ďalší utrpeli zranenia, potvrdil v sobotu večer kanadský minister obrany David McGuinty.
„So zármutkom oznamujem, že v dôsledku incidentu na základni došlo k úmrtiam aj zraneniam,“ uviedol minister.
O „vážnom incidente“, po ktorom vypukol na základni rozsiahly požiar, už predtým informoval kanadský premiér Mark Carney. Ani premiér, ani minister obrany zatiaľ neuviedli počet obetí či bližšie okolnosti udalosti.
Základňa kanadských ozbrojených síl Wainwright sa nachádza v provincii Alberta približne 200 kilometrov juhovýchodne od mesta Edmonton. McGuinty prisľúbil, že úrady zverejnia ďalšie informácie v priebehu najbližších hodín a dní.
Zdroj: SITA.sk - Tajomný incident na vojenskej základni v Kanade spôsobil požiar a vyžiadal si niekoľko ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.
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