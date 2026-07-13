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 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

Zomrela argentínska futbalová legenda, ktorá stála za zavedením žltých kariet


Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale

Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť niekdajší kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Antonio Rattín. Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť bývalý argentínsky futbalista a kapitán národného ...



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745288305_1705616617375554_3512417034059839832_n e1783944833745 676x589 13.7.2026 (SITA.sk) - Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť niekdajší kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Antonio Rattín.


Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť bývalý argentínsky futbalista a kapitán národného tímu Antonio Rattín, ktorý bol známy aj pre svoje vylúčenie vo štvrťfinále MS 1966 proti Anglicku. Smrť potvrdil jeho klub Boca Juniors, ktorý na sociálnych sieťach vyjadril hlbokú ľútosť nad stratou jedného zo svojich idolov a symbolov klubu. Vyjadril tiež sústrasť jeho rodine a blízkym.

Niekdajší stredopoliar s výraznou osobnosťou strávil celú hráčsku kariéru v klube Boca Juniors v Buenos Aires. Za reprezentáciu Argentínu odohral 34 zápasov, predstavil sa na majstrovstvách sveta v rokoch 1962 a 1966.

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Jeho najslávnejší moment mimo vlasti prišiel počas vyraďovacej časti MS 1966, keď bol v 35. minúte zápasu proti Anglicku po spore s rozhodcom Rudolfom Kreitleinom vylúčený za "násilné slová", z dôvodu jazykovej bariéry si neporozumel s hlavným arbitrom.

Po vylúčení sa posadil na červený koberec vyhradený pre kráľovnú Alžbetu II. a zdemoloval rohovú vlajku, čím vyjadril svoj nesúhlas so situáciou. Práve problém v komunikácii počas tohto zápasu viedol k zavádzaniu žltých a červených kariet, ktoré boli na MS 1970 už štandardne používané.

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Antonio Rattín odohral za Boca Juniors 382 zápasov, strelil v nich 28 gólov a získal tri majstrovské tituly (1962, 1964, 1965) aj prvenstvo v Copa Argentina v roku 1969. zahral si vo finále Pohára osloboditeľov 1963, v ktorom Boca prehrala s brazílskym FC Santos pod vedením Pelého.

Po skončení aktívnej hráčskej kariéry trénoval Boca Juniors a bol považovaný za jednu z historických osobností klubu, v roku 2015 mu venovali sochu na štadióne La Bombonera. Po futbalovej kariére sa Rattín angažoval aj v politike, keď pôsobil ako poslanec v rokoch 2001 až 2005.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela argentínska futbalová legenda, ktorá stála za zavedením žltých kariet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: argentínska futbalová reprezentácia MS vo futbale
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