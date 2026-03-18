Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Britská vláda po kritike hudobníkov ustúpila od plánov v oblasti autorských práv a umelej inteligencie
18.3.2026 (SITA.sk) - Britská vláda po silnej kritike zo strany hudobníkov vrátane popovej legendy Eltona Johna ustúpila od plánovaných zmien v oblasti autorského práva, ktoré sa týkali umelej inteligencie.
Labouristická vláda pôvodne zamýšľala umožniť firmám vyvíjajúcim AI modely voľne používať obsah tvorcov, pokiaľ by držitelia práv nevyjadrili nesúhlas. Elton John označil tieto plány za kriminálne a viac ako 1 000 hudobníkov vrátane Kate Bush a Damona Albarna vydalo minulý rok na protest proti týmto zmenám tichý album.
Ministerka pre technológie Liz Kendallová v písomnom vyhlásení parlamentu v stredu potvrdila, že vláda zmenila svoj postoj. Dodala však, že vláda „už nemá preferovanú možnosť“ ohľadom ďalšieho postupu.
Tento vývoj prichádza v čase, keď krajiny hľadajú spôsoby, ako využiť umelú inteligenciu bez ohrozenia kreatívneho priemyslu. Premiér Keir Starmer už skôr uviedol, že britská vláda potrebuje nájsť správnu rovnováhu medzi autorským právom a AI, pričom zdôraznil, že technológia predstavuje „obrovskú príležitosť“. Hudobníci argumentovali, že plánované zmeny by narušili autorské zákony a ohrozili živobytie umelcov.
Zdroj: SITA.sk - Britská vláda po kritike hudobníkov ustúpila od plánov v oblasti autorských práv a umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
