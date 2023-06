Rada pre mediálne služby uložila sankcie za odvysielaný obsah, neobjektívna bola aj debata v RTVS

Debata na telefón s Blahom

Podnety prišli aj na diskusiu Rastislava Káčera, Milana Kňažka a Pavla Demeša o zahranično-politickom smerovaní Slovenskej republiky v programe RTVS Večera s Havranom, ktorú odvysielala Dvojka 7. marca. Podávatelia podnetov namietali nevyvážený výber hostí a údajné porušenie zásad objektivity a nestrannosti. Predmetom podnetu sa stala aj diskusná relácia TV JOJ Na hrane zo 16. marca s hosťami Borisom Kollárom (Sme rodina) a Robertom Ficom (Smer-SD), v ktorej podávateľovi podnetu prekážala záverečná informácia moderátorky o výsledkoch prieskumu zameraného na dôveru v konšpirácie a dezinformácie, na ktorú nedostali možnosť reagovať pozvaní hostia.



Rada sa zaoberala aj videopríspevkom na facebookovom profile predsedu SNS Andreja Danka, ktorý podľa podávateľa podnetu spĺňal znaky extrémistického, a teda nelegálneho obsahu, keďže vo videu sa objavil znak kosáku a kladiva. Podnet Rada pre mediálne služby vyhodnotila ako neopodstatnený.





9.6.2023 (SITA.sk) - Rada pre mediálne služby uložila na svojom tohtotýždňovom zasadnutí jednu finančnú a štyri nefinančné sankcie. Začala päť správnych konaní a zastavila štyri správne konania týkajúce sa vysielaného alebo poskytovaného obsahu.Sankciu uložila prevádzkovateľoviza odvysielanie programuv priebehu októbra 2022, ktoré mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech prezentovaných kandidátov volieb do orgánov samospráv konkrétnych obcí.Voči prevádzkovateľovi Rádia Frontinus začala Rada aj správne konanie v súvislosti s tým, že v programe Debata na telefón s hosťom Ľubošom Blahom (Smer-SD) odvysielanom 12. marca 2023 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky. Zároveň uznala za neopodstatnený podnet na vysielanie tohto programu namietajúci údajné šírenie nenávisti.Ako ďalej informovala vedúca komunikačného odboru Rady pre mediálne služby Lucia Michelčíková , Rada zastavila správne konania voči spoločnosti Heuréka Evolution, s.r.o., ktorého cieľom bolo zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu v rámci obsahovej službyv súvislosti s blogom „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“.Dôvodom je, že tento nelegálny obsah už nie je verejne prístupný. Vysielateľovi programovej služby TV Bratislava uložila Rada sankciu za to, že v októbri minulého roka odvysielal programy Ružinov – Regionálne voľby 2022, ktoré nezodpovedali projektu vysielania predvolebných diskusií schváleného Radou a ktoré mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov mesta Bratislava.V prípade 23 podnetov na preverenie obsahu vysielania Rada skonštatovala, že sú neopodstatnené. Podnety sa týkali napríklad diskusnej relácie Sobotné dialógy Rádia Slovensko z 18. februára. Podávateľ podnetu žiadal preveriť, či moderátorka programu dostatočne vyvažovala diskusiu, bola oponentkou a polemizovala s hostkou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ďalší neopodstatnený podnet sa týkal diskusnej relácie RTVS O 5 minút 12 odvysielanej 19. marca na Jednotke. Podávateľ podnetu tvrdil, že bola nevyvážená a neobjektívna, pretože o darovaní stíhačiek na Ukrajinu diskutovali v téme názorovo rovnako orientovaní hostia - Eduard Heger (Demokrati)