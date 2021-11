Rada RTVS kritizuje plánované zmeny v mediálnej legislatíve, pre vysielateľa môžu byť likvidačné

Likvidačný dosah na rozpočet

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mediálna legislatíva sa podľa Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) mení v neprospech verejnoprávneho vysielateľa. Konštatovala to vo svojom uznesení z utorka 23. novembra v súvislosti s návrhom zákona o mediálnych službách.Uznesenie poskytol tajomník Rady RTVS Adam Mozolák. Na svojej schôdzi sa rada okrem prerokovania návrhu oboznámila so stanoviskom Generálneho riaditeľa RTVS, ako aj zástupcu Ministerstva kultúry SR (MK SR).Rada RTVS si pritom uvedomuje nevyhnutnosť transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 14. novembra 2018 do slovenského právneho poriadku. Zhodnotila však, že návrh zákona bude mať negatívny dopad na rozpočet RTVS. Požiadala generálneho riaditeľa RTVS, aby rokoval s MK SR o týchto dopadoch.„Konštatuje, že navrhovaný zákon, okrem samotnej transpozície smernice EÚ, zásadným spôsobom mení mediálnu legislatívu v neprospech verejnoprávneho vysielateľa, pričom predkladateľ zákona (MK SR) neprizval zástupcov RTVS do pracovnej komisie na prípravu tejto legislatívnej normy, čo považuje za neprípustné,“ zdôraznila v jednom zo svojich bodov uznesenia Rada RTVS.Zároveň uviedla, že návrh bude mať negatívny dosah na rozpočet RTVS. Podľa prepočtov RTVS ide o 21 miliónov eur v najbližších piatich rokoch. Rada upozornila, že pri momentálnej finančnej kondícii RTVS to môže byť likvidačné. Požiadala preto generálneho riaditeľa RTVS, aby bezodkladne inicioval rokovanie s MK SR o negatívnych dopadoch danej právnej úpravy na činnosť verejnoprávneho vysielateľa a finančnej kompenzácii.Predseda Rady RTVS Igor Gallo pre agentúru SITA priblížil, že dnešné mimoriadne rokovanie Rady RTVS, ktoré podporili všetci jej členovia, zvolal na základe výsledkov analýzy možného dopadu návrhu zákona o mediálnych službách na činnosť RTVS.„Zarazila nás aj informácia, že predkladateľ zákona neprizval zástupcov RTVS do pracovnej skupiny na prípravu tohto zákona, čo rada považuje za neprípustné. Podľa prepočtov vedenia RTVS bude mat návrh zákona negatívny dopad na rozpočet inštitúcie v predpokladanej výške 21 miliónov eur v najbližších piatich rokoch, čo pri momentálnej finančnej podvýživenosti RTVS môže mat fatálne následky,“ napísal. Preto chcú, aby generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník okamžite inicioval rokovanie s ministerstvom kultúry.Hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová pre agentúru SITA podotkla, že zákon je v procese schvaľovania v Národnej rade SR. „Ministerstvo kultúry SR nedisponuje číslami, na ktoré sa odvoláva Rada RTVS. Samotné plnenie kvót titulkovania a komentovania pre znevýhodnené skupiny divákov, ktoré spomínal na tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu, netvorí ani zďaleka taký finančný balík, o ktorom informovala RTVS a ktorý by nebolo možné nájsť vo vlastných finančných zdrojoch RTVS,“ reagovala. Sú však ochotní sa oboznámiť s akoukoľvek analýzou dopadov a výdavkov pre RTVS. Viciaňová poznamenala, že až po schválení zákona začne implementačná časť.Viciaňová dodala, že vedenie MK SR od svojho nástupu hľadá nový model financovania RTVS, a preto je podľa nej v súčasnosti predčasné vyjadrovať sa k záväzkom, ktoré majú plánovaný postupný nábeh do praxe a sú rozložené v čase až do roku 2030. Zároveň poukázala na to, že aj pri náraste národnostného vysielania sa rezort kultúry opieral o stratégiu RTVS. „Vyčítať ministerstvu, že špecifikuje súčasnú povinnosť RTVS, ktorú RTVS dlhodobo nereflektuje v televíznom vysielaní, nie je korektné,“ uzavrela.