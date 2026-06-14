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14. júna 2026

Radačovský môže byť len ďalší ruský troll na veľvyslanectve, tvrdí predseda KDH Majerský


Tagy: Cyprus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Relácia O 5 minút 12 Veľvyslanec

Majerský uviedol, že Radačovský mu dal pred začiatkom jeho hodnotenia nejaké dokumenty, v ktorých sa písalo, ako by chcel reprezentovať Slovensko na Cypre.



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67b064e30f69d985287246 676x936 14.6.2026 (SITA.sk) - Majerský uviedol, že Radačovský mu dal pred začiatkom jeho hodnotenia nejaké dokumenty, v ktorých sa písalo, ako by chcel reprezentovať Slovensko na Cypre.


Miroslav Radačovský môže byť len ďalší ruský troll na veľvyslanectve. Vyhlásil to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Majerský uviedol, že Radačovský mu dal pred začiatkom jeho hodnotenia nejaké dokumenty, v ktorých sa písalo, ako by chcel reprezentovať Slovensko na Cypre.

Virálne video z výboru


„Ja som tomu neporozumel, lebo v tých dokumentoch hovoril niečo o cypersko-ruských vzťahoch. Ak to má byť ďalší ruský troll na veľvyslanectve SR na Cypre, tak sa za to hanbím,“ povedal predseda KDH. Majerský zdôraznil, že veľvyslanci v iných krajinách nereprezentujú seba a svoje politické strany, ale reprezentujú SR.

„A je hanbou, ak majú takýto ľudia reprezentovať Slovensko,“ zdôraznil predseda kresťanských demokratov. Pripomenul, že Radačovského schválila vládna koalícia na zahraničnom parlamentnom výbore. Podľa Majerského je Radačovský hanbou a pripomenul v tejto súvislosti aj virálne video z výboru.

Hanba slovenskej koalície


„Ja som mu položil zopár otázok a vážne pochybujem o jeho odbornosti v rámci diplomacie,“ vyhlásil Majerský s tým, že Radačovský nemá čo reprezentovať SR v ťažkom prostredí na Cypre, kde sú grécko-turecké vzťahy veľmi citlivé.

„Jeho jediným cieľom je dosiahnuť, aby na Cypre bola pomenovaná ulica slovensko-cyperského priateľstva. To je úlohou a cieľom diplomata? Nájsť nejakú ulicu, ktorú pomenuje po názve, ktorý si on v hlave vytvoril ? Je to hanbou. Je to aj hanbou slovenskej koalície. Je to politické odkladisko politika, ktorý možno nie je po vôli jednej politickej strane,“ doplnil predseda KDH. Pripomenul, že Radačovský si na výbore vyzliekal sako a chcel otvoriť okno.

„Hanba slovenskej diplomacie. Ja sa za to hanbím. Bol som priamo na výbore a videl som v akcii pána Radačovského a nemyslím si, že on má reprezentovať našu krajinu,“ uzavrel Majerský.


Zdroj: SITA.sk - Radačovský môže byť len ďalší ruský troll na veľvyslanectve, tvrdí predseda KDH Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyprus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Relácia O 5 minút 12 Veľvyslanec
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