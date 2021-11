Radičová: Byť zaočkovaný neznamená slobodu, znamená to len väčšiu ochranu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2021 - Byť zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 neznamená slobodu, znamená to len väčšiu ochranu. Uviedla to v pondelok v rozhlasovej relácii Braňo Závodský naživo sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová.Za nízkou zaočkovanosťou vidí strach ľudí a politické debaty, respektíve tlačové konferencie. Ľudia sú podľa Radičovej neistí a nevedia, komu majú veriť. „Úplne sa tu stratil spoločný ťah na bránu, ktorý nevyhnutne potrebujeme,” dodala na margo politických sporov.Za problém považuje to, že na Slovensku zlyháva prísun pravdivých informácií a faktov. Práve naopak, obrovský priestor dostáva hlásenie sa k dezinformáciám, a to aj medzi politikmi. Svoj názor podložila prieskumom. V rámci Európskej únie sme podľa nej na špičke, čo sa týka počtu ľudí, ktorí veria hoaxom. Sama Radičová očkovanie podporuje, údaje získava od odborníkov zo zahraničia, najmä krajín na severe Európy.