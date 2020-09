Radičovú šokoval rozsudok v kauze vraždy Kuciaka, oslobodenie Kočnera môže viesť k mobilizácii ľudí

Prečo zrušili vyšetrovací tím Kuciak?

O vine nemôžu rozhodovať médiá

4.9.2020 - Oslobodzujúci rozsudok pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej môže podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej viesť k istej apatii a rezignácii na občiansku aktivitu, ale môže viesť aj k mobilizácii ľudí, aby spoločnosť netlačila pred sebou neuzavreté kauzy, pretože „Slovensko ich má veľa“.V právnom štáte je podľa expremiérky a dekanky Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Radičovej nevyhnutné rešpektovať rozhodnutie súdu. Zároveň ju, ako povedala, súdny verdikt zarazil a šokoval z viacerých dôvodov.„Prvým sú argumenty, ktoré použil senát na zdôvodnenie nedostatočnosti nepriamych dôkazov vrátane takého, že neberú do úvahy inotaje alebo symboly vo vyjadrovaní. Je absurdné si myslieť, že niekto sa vyjadrí spôsobom - objednávam si vraždu xy vtedy a vtedy a za takú a takú sumu. Takúto priamu reč očakávať je určite nezmyselné, vyjadruje sa to v inotajoch,“ zhodnotila Radičová.Podľa nej vyvstáva tiež otázka, prečo bol nezmyselne predčasne zrušený vyšetrovací tím. Pripomenula, že dlhé roky sa dôkazy istej kriminálnej skupiny zametali pod koberec s tým, že Kočner a spol boli krytí generálnym prokurátorom, prokuratúrou, políciou a policajným prezidentom.„V istom momente vyšetrovanie začínalo ako keby rekapituláciou zahladených, až neexistujúcich stôp. Toto všetko je v hre, nehovoriac o tom, že je na namieste silná miera nedôvery v náš právny štát a justíciu tým viac, že sme boli nedávno svedkami obvinenia trinástich sudcov, prokurátorov a štátnej tajomníčky,“ povedala Radičová.Expremiérka poznamenala, že ju vyrušil moment úplnej neaktivity dvoch členov senátu počas celého priebehu pojednávania, ktorí v kauze Kuciakovej vraždy rozhodovali. „Žiadne otázky, žiadne doplňujúce požiadavky. Až záverečné rozhodnutie, a to je pomerne neobvyklé,“ priblížila.Podľa Radičovej je pochopiteľné, že o vine nemôžu rozhodovať médiá a verejná mienka. „Toto bol však špeciálny súdny proces, pretože verejnosť mala priebežne k dispozícii veľkú časť Threemy, teda nepriamych dôkazov, s ktorými súd pracoval a aj preto je jeho rozhodnutie zarážajúce,“ doplnila.Ako ďalej uviedla, motív vraždy preukázateľne súvisel s prácou Jána Kuciaka. „Písal o viacerých ľuďoch, ale pri tých ostatných vyšetrovatelia na žiadne indície či na nepriame dôkazy nenarazili. Ani samotní vrahovia nikoho iného nenaznačili. Ani sa neodhalilo, že by s niekým ďalším boli v kontakte. Áno, viacerí mali motív, ale nie sú indície, ktoré by k iným objednávateľom smerovali,“ uzavrela bývalá premiérka.V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka Špecializovaný trestný súd v Pezinku vo štvrtok 3. septembra obžalovaného Mariana K. ako aj Alenu Zs. oslobodil. Za vinného naopak uznal Tomáša Sz., ktorý je tiež vinný z vraždy podnikateľa Petra Molnára z roku 2016. Za tieto skutky mu súd uložil trest 25 rokov väzenia.