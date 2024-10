Radíme: Pri strete s medveďom je dôležité na neho neútočiť

Na miesta s výskytom medveďa hnedého sa neodporúča chodiť osamote. Pri strete s medveďom je dôležité na neho neútočiť. Treba sa mu prihovárať pokojným hlasom. Vyplýva to z odporúčaní Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.





Pri strete s medveďom sa treba vyvarovať agresívnemu správaniu a prudkým pohybom. Rovnako je nebezpečné otáčať sa medveďovi chrbtom, pozerať mu priamo do očí a utekať pred ním. "Správajte sa tak, aby medveď nevyhodnotil situáciu ako rizikovú a nezačal sa brániť," odporúča ŠOP.Ochranári radia pri útoku použiť medvedí sprej, ktorý môže poskytnúť čas na ústup. "Ak nemáte sprej, existuje aj iná stratégia, ktorú môžete použiť. Pritlačte sa tvárou k zemi, chráňte si hlavu a krk rukami. Nehybne zostaňte ležať až do odchodu medveďa," dodáva.Dôležité je tiež sledovať pobytové znaky medveďa, ako sú stopy, trus a medvedie stromy, a vyhýbať sa oblastiam, kde sú takéto znaky čerstvé. Pri strete s medvedicou ŠOP radí nevstupovať do priestoru medzi ňou a jej mláďatami. "Ak sa ocitnete v takejto situácii, nestrácajte medvedicu z dohľadu a pomaly sa od nej vzďaľujte, cúvajte," dopĺňa.Návštevu prírody je nutné plánovať tak, aby bol príchod aj odchod počas denného svetla. "Počas návštevy takýchto lokalít komunikujte a buďte hluční, dajte o sebe vedieť, napríklad hudbou alebo rádiom. Tento neprirodzený hluk upozorní medvede na vašu prítomnosť," upozorňuje ŠOP. Ako poznamenali ochranári, najlepším riešením ostáva vyhýbať sa oblastiam s častým výskytom medveďa.