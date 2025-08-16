Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Šport

16. augusta 2025

Raducanuová kvôli stalkerom priznáva strach: „Nechodím sama po ulici“


Britská tenistka Emma Raducanuová sa snaží vrátiť k forme, ktorá jej vyniesla titul na US Open 2021, no momentálne je v centre pozornosti skôr pre osobné problémy než pre ...



raducanu 676x447 16.8.2025 (SITA.sk) - Britská tenistka Emma Raducanuová sa snaží vrátiť k forme, ktorá jej vyniesla titul na US Open 2021, no momentálne je v centre pozornosti skôr pre osobné problémy než pre výsledky na kurte.

Žiadne samostatné prechádzky


V rozhovore pre The Guardian priznala, že po stretnutí s jedným zo stalkerov na turnaji v Dubaji sa bojí vychádzať sama: „Pravda je, že nechodím sama. Žiadne samostatné prechádzky. Vždy mám niekoho, kto mi kryje chrbát.

Jeden z jej stalkerov dostal päťročný zákaz priblíženia. Ďalší ju zasa sledoval v štyroch krajinách na začiatku sezóny.

Raducanuová bude na budúci týždeň jednou z hviezd novej miešaného štvorhry na US Open, kde bude hrať po boku Carlosa Alcaraza. Ich spoločná účasť vyvolala špekulácie o možnom vzťahu, keďže sa stretli na promo akcii značky Evian pred Wimbledonom.

Vystriedala už deväť trénerov


Od svojho triumfu vo Flushing Meadows pred štyrmi rokmi mala Raducanuová už deväť trénerov, čo je rekord v ženskom tenise. „Tréneri, ktorí boli len na skúške, sa pre mňa nepočítajú,“ povedala podľa webu denníka Marca.

Posledným trénerom, ktorý úspešne prešiel skúškou, je Španiel Francis Roig, známy aj prácou s hráčkami ako Sloane Stephensová či Čchin-wen Čeng.


Zdroj: SITA.sk - Raducanuová kvôli stalkerom priznáva strach: „Nechodím sama po ulici“ © SITA Všetky práva vyhradené.

