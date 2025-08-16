|
Sobota 16.8.2025
16. augusta 2025
Raducanuová kvôli stalkerom priznáva strach: „Nechodím sama po ulici“
Britská tenistka Emma Raducanuová sa snaží vrátiť k forme, ktorá jej vyniesla titul na US Open 2021, no momentálne je v centre pozornosti skôr pre osobné problémy než pre ...
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - Britská tenistka Emma Raducanuová sa snaží vrátiť k forme, ktorá jej vyniesla titul na US Open 2021, no momentálne je v centre pozornosti skôr pre osobné problémy než pre výsledky na kurte.
V rozhovore pre The Guardian priznala, že po stretnutí s jedným zo stalkerov na turnaji v Dubaji sa bojí vychádzať sama: „Pravda je, že nechodím sama. Žiadne samostatné prechádzky. Vždy mám niekoho, kto mi kryje chrbát.“
Jeden z jej stalkerov dostal päťročný zákaz priblíženia. Ďalší ju zasa sledoval v štyroch krajinách na začiatku sezóny.
Raducanuová bude na budúci týždeň jednou z hviezd novej miešaného štvorhry na US Open, kde bude hrať po boku Carlosa Alcaraza. Ich spoločná účasť vyvolala špekulácie o možnom vzťahu, keďže sa stretli na promo akcii značky Evian pred Wimbledonom.
Od svojho triumfu vo Flushing Meadows pred štyrmi rokmi mala Raducanuová už deväť trénerov, čo je rekord v ženskom tenise. „Tréneri, ktorí boli len na skúške, sa pre mňa nepočítajú,“ povedala podľa webu denníka Marca.
Posledným trénerom, ktorý úspešne prešiel skúškou, je Španiel Francis Roig, známy aj prácou s hráčkami ako Sloane Stephensová či Čchin-wen Čeng.
