|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2025
Messi sa po zranení blysol gólom a asistenciou, nastúpil z lavičky
Tridsaťosemročný útočník vynechal dva ligové zápasy pre drobné svalové zranenie na pravej nohe.
Zdieľať
Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v noci na nedeľu výrazne podieľal na víťazstve Interu Miami zámorskej Major League Soccer. Do stretnutia s Los Angeles Galaxy (3:1) nastúpil osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta od začiatku druhého polčasu a blysol sa gólom i asistenciou.
Tridsaťosemročný útočník vynechal dva ligové zápasy pre drobné svalové zranenie na pravej nohe. Messi nedohral na začiatku augusta duel Leagues Cupu proti mexickej Necaxe po strete s tromi brániacimi hráčmi. Pred duelom s LA Galaxy absolvoval tri tréningy.
„Musíme počkať, ako sa bude cítiť zajtra. Cieľom bolo dať mu 45 minút, aby mohol nájsť ten správny rytmus. Je to výnimočný hráč. Videl som, že nebol úplne v pohode, ale ako minúty plynuli, videl som, že je na tom lepšie. Budeme musieť zistiť, ako to zvládol z hľadiska únavy,“ citovala agentúra AFP pozápasové vyjadrenie trénera Interu Miami Javiera Mascherana.
V závere prvého polčasu poslal domácich do vedenia Jordi Alba po asistencii Sergia Busquetsa. Úradujúci šampión MLS a aktuálne posledný tím západnej konferencie v 59. minúte vyrovnal, ale Messi po prihrávke Rodriga de Paula v 84. minúte skóroval na 2:1. Pred pokutovým územím si vytvoril streleckú pozíciu medzi protihráčmi a spoza šestnástky vystrelil k žrdi po pravej ruke brankára. Výsledku dal konečnú podobu ďalší bývalý hráč Barcelony, v 89. minúte sa po Messiho geniálnej prihrávke pätou presadil Luis Suarez.
„Chce hrať každý jeden zápas. Musíte pochopiť, prečo je Leo Leom. Neustále chce byť na ihrisku, je tam šťastný. Niekedy mu musíme vysvetliť, že na to treba ísť pomaly, ale keď sa cíti dobre, pozná sám seba ako nikto iný. Napokon sme mu dali dnes nejaké minúty, aby nadobudol dobrý pocit pred stredou,“ dodal Mascherano na adresu úradujúceho najužitočnejšieho hráča MLS, ktorý je s 19 gólmi najlepším strelcom zámorskej súťaže.
Miami je vo Východnej konferencii na piatej pozícii so stratou siedmich bodov na prvé Cincinnati a tromi zápasmi k dobru. Okrem ligy bojuje aj v Leagues Cupe, kde sa v strede týždňa stretne vo štvrťfinále s mexickým tímom Tigres UANL.
Súvisiace články:
MS klubov 2025: Enrique po dueli PSG s Messiho Miami: „Emocionálne perfektné“ (30. 6. 2025)
Messiho osobný strážca sa už nedostane na trávnik (1. 4. 2025)
Messi dostal pokutu za uštipnutie do krku trénera súpera (26. 2. 2025)
Messi sa vracia po zranení, pomôže Miami v sobotu proti Philadelphii (13. 9. 2024)
Messi v Hongkongu nenastúpil, fanúšikovia ho vybučali (4. 2. 2024)
Vydražia servítku, na ktorej Messi podpísal prvú zmluvu s Barcelonou (31. 1. 2024)
Lionel Messi získal cenu FIFA The Best pre najlepšieho futbalistu roka 2023 (15. 1. 2024)
Časopis Time označil Messiho za športovca roka (6. 12. 2023)
Guardiola o Zlatej lopte: Messi by mal mať vlastnú kategóriu (20. 10. 2023)
Astronomické sumy: Messi je najlepšie zarábajúci hráč MLS (20. 10. 2023)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Raducanuová kvôli stalkerom priznáva strach: „Nechodím sama po ulici“
Raducanuová kvôli stalkerom priznáva strach: „Nechodím sama po ulici“