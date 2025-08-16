Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Meniny má Leonard
 24hod.sk    Šport

16. augusta 2025

Sobolenková s Gauffovou vypadli v Cincinnati, Alcaraz postúpil do semifinále



Ženská svetová tenisová jednotka Arina Sobolenková aj hráčka číslo dva Cori Gauffová z USA vypadli v piatok na turnaji v americkom ...



paris_olympics_tennis_84887 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Ženská svetová tenisová jednotka Arina Sobolenková aj hráčka číslo dva Cori Gauffová z USA vypadli v piatok na turnaji v americkom Cincinnati, zatiaľ čo Španiel Carlos Alcaraz si vybojoval postup do semifinále po tesnom víťazstve nad Rusom Andrejom Rubľovom.

Sobolenková nestačila na Rybakinovú


Obhajkyňa titulu Sobolenková podľahla wimbledonskej šampiónke z roku 2022 - Kazaške Jelene Rybakinovej 1:6, 4:6. Gauffová, držiteľka titulu z roku 2023, zasa prehrala s Jasmine Paoliniovou 2:6, 6:4, 3:6, pričom urobila až 16 dvojchýb. Talianka sa v semifinále stretne s Veronikou Kudermetovovou, ktorá zdolala Varvaru Gračevovú 6:1, 6:2.

Rybakinová, ktorá sa prezentovala 11 esami, si zabezpečila semifinálový duel s wimbledonskou šampiónkou Igou Swiatekovou, ktorá zdolala Annu Kalinskú 6:3, 6:4. Rybakinová zároveň odplatila Sobolenkovej prehru spred dvoch mesiacov v nemeckom Berlíne.

Alcaraz si poradil s Rubľovom


Dvojka mužského „pavúka“ Alcaraz mal ťažký zápas, no v rozhodujúcom sete prelomil podanie Rubľova v záverečnej hre a zvíťazil 6:3, 4:6, 7:5. V semifinále sa stretne s tretím nasadeným Nemcom Alexanderom Zverevom, ktorý vyradil piateho nasadeného Američana Ben Sheltona dvakrát 6:2.

Zverev priznal zdravotné problémy, no verí, že sa do semifinále zotaví. „Nie som teraz v najlepšej forme, ale mám deň na oddych,“ povedal.

Najväčším prekvapením na Cincinnati Open je však Terence Atmane. Francúzsky kvalifikant vo štvrtok porazil ďalšieho hráča z Top 10, Holgera Runeho, a zabezpečil si semifinálový súboj so svetovou jednotkou Jannikom Sinnerom.



Zdroj: SITA.sk - Sobolenková s Gauffovou vypadli v Cincinnati, Alcaraz postúpil do semifinále © SITA Všetky práva vyhradené.

