Rafael Nadal sa po takmer ročnej pauze vráti do súťažného kolotoča na turnaji v austrálskom Brisbane

Nadal mal problémy s bedrom

Posledný rok v profitenise

1.12.2023 (SITA.sk) - Skúsený španielsky tenista Rafael Nadal sa po dlhej pauze vráti na súťažné dvorce v januári na turnaji v austrálskom Brisbane.Tridsaťsedemročný 22-násobný grandslamový šampión o tom informoval v piatok na sociálnych sieťach.Nadal vynechal drvivú väčšinu tohto roka pre problémy s bedrom. Zatiaľ naposledy absolvoval zápas ešte v januári, kde v 2. kole grandslamového turnaja Australian Open vypadol s Američanom Donaldom MacKenziem.Po pauze na ďalších významných podujatiach podstúpil v úvode júna artroskopiu zraneného ľavého bedra a odvtedy sa dáva dokopy."Po takmer roku bez súťažného diania je čas na návrat. Bude to v Brisbane počas prvého januárového týždňa. Vidíme sa," napísal Nadal.Prvé kolo dvojhry mužov je v Brisbane naplánované od 31. decembra 2023. Uvedené podujatie slúži pre tenistov ako príprava na grandslamový turnaj Australian Open, ktorý sa Melbourne bude hrať od 14. januára 2024.V polovici novembra Španiel informoval, že na súťažné dvorce sa ešte vráti. Predpokladá, že rok 2024 bude jeho posledný v profitenise."Jeden nikdy nevie, ako to všetko dopadne. Chcel by som však, aby bol rok 2024 môj posledný," hovoril Nadal ešte pred letom.