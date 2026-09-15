|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Rajec RunTour mieri do Žiliny: Beh pri Vodnom diele spojí šport, rodiny a pomoc deťom!
Po bratislavskej premiére sa Rajec RunTour Slovensko presúva do Žiliny. Už 26. septembra čaká bežcov atraktívna trasa okolo Vodného diela Žilina, kvalitné zázemie v Extreme parku, športová ...
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Po bratislavskej premiére sa Rajec RunTour Slovensko presúva do Žiliny.
Už 26. septembra čaká bežcov atraktívna trasa okolo Vodného diela Žilina, kvalitné zázemie v Extreme parku, športová atmosféra, program pre celú rodinu a aj silný charitatívny moment. Práve v Žiline totiž vyvrcholí Bottle Flip - výzva značky Rajec, vďaka ktorej poputuje finančná pomoc deťom z detských domovov na šport a zážitky v prírode.
Rajec RunTour nie je iba o tom, kto dobehne do cieľa ako prvý. Je o radosti z pohybu, prekonávaní vlastných hraníc, spoločných zážitkoch a o pocite, že aj jeden deň môže mať oveľa väčší význam. Žilinská zastávka ponúkne trate pre skúsených bežcov, začiatočníkov, rodiny s deťmi aj úplne najmenších účastníkov.
Atraktívne jednokolové trasy povedú v okolí Vodného diela Žilina. Centrom diania bude Extreme park, kde bude pripravené kompletné zázemie pre účastníkov aj ich blízkych. Na pretekoch RunTour totiž nemusí behať celá rodina, aby si všetci užili spoločný deň. Kým dospelí vyrazia na trať, deti čaká vlastný program, aktivity a detské zázemie. Pre bežcov na 3, 5 a 10 kilometrov je pripravený servis, vďaka ktorému sa môžu sústrediť predovšetkým na svoj výkon a zážitok z behu. K dispozícii bude registrácia, šatne, úschovňa vecí, občerstvenie v cieli a pri 5- a 10-kilometrovej trati aj občerstvovacia stanica priamo na trase. Každý účastník dostane štartové číslo so zabudovaným čipom a v cieli naňho bude čakať kovová medaila. Oficiálny aj čistý čas, medzičas, SMS s cieľovým časom, online diplom a fotografie z trate zdarma zostanú príjemnou pripomienkou športového dňa.
RunTour myslí aj na tých, ktorí si ešte na samostatný beh netrúfajú. Súčasťou podujatia je tím vodičov s vlajočkami na chrbte, ktorí účastníkov na 3, 5 a 10 kilometrov spoľahlivo dovedú do cieľa tempom, ktoré im vyhovuje. Aj vďaka tomu môže byť RunTour prvým krokom k osobnému rekordu, ale pokojne aj prvým bežeckým zážitkom.
Športový deň v Žiline bude mať aj ďalší rozmer. Značka Rajec spustila Bottle Flip výzvu, ktorá vyvrcholí práve na Rajec RunTour Žilina. Za každý Bottle Flip venuje Rajec 1 euro deťom z detských domovov na šport a zážitky v prírode.
"Do výzvy sa môže zapojiť ktokoľvek. Stačí natočiť svoj Bottle Flip s fľašou Rajec 321 – nezáleží na tom, či fľaša dopadne správne alebo spadne – označiť @rajec_pramenitavoda a nominovať dvoch kamarátov, ktorí sa môžu pridať. Aj neúspešný pokus tak môže mať dobrý koniec," vysvetľuje Jakub Šimon Junior Brand Manažer Kofola.
A práve 26. septembra v Žiline príde moment, na ktorý bude výzva smerovať. Organizátori odhalia celkovú vyzbieranú sumu a následne ju odovzdajú občianskemu združeniu Bublina, ktoré pomáha deťom z detských domovov. Charitatívna myšlienka tak dostane konkrétnu podobu priamo na mieste, kde sa stretne množstvo ľudí, ktorých spája pohyb a chuť pomáhať.
"Pohyb a šport dávajú deťom oveľa viac ako len radosť z hry. Učia ich vytrvalosti, sústredeniu, disciplíne, spolupráci aj tomu, že nie každý pokus musí vyjsť na prvýkrát a že nachádzať chuť pokračovať je dôležité. Práve preto sme sa rozhodli podporiť deti z detských domovov, aby mohli zažiť viac pohybu a športu – aby mali viac príležitostí objavovať, čo všetko dokážu, zažiť radosť z pohybu a odniesť si skúsenosti, ktoré využijú aj mimo športoviska," konštatuje Veronika Kovaľ, Senior Brand Manager Kofola.
Svoje miesto v Rajec RunTour majú aj deti. Pripravené sú detské behy na 500 metrov a 1 kilometer, ktoré sú predovšetkým o radosti, prvom športovom zážitku a atmosfére cieľa. Každý malý bežec dostane štartový balíček, štartové číslo so zabudovaným čipom a v cieli medailu pre všetkých pretekárov. Deti sa môžu tešiť aj na vlastné zázemie s aktivitami, občerstvenie v cieli a bezplatné fotografie z trate. Samozrejmosťou je oficiálny čas a diplom na stiahnutie. K dispozícii bude aj úschovňa vecí a prezliekareň. Pri registrácii najneskôr 15 pracovných dní pred pretekmi môže mať malý účastník svoje meno aj priamo na štartovom čísle.
Program odštartujú najmenší účastníci. Detský beh na 500 metrov je naplánovaný na 10:00, o 10:20 až 10:40 príde na rad detský beh na 1 kilometer. O 12:00 vyštartuje Run 3 km, o 13:00 Run 5 km a popoludní o 14:30 hlavná Rajec Run 10 km určená pokročilým a profesionálnym bežcom. Na mieste nebudú chýbať ani ambasádori podujatia skvelí športovci Peter Ďurec, Alexandra Longová a Gabriel Švajda. Celý deň bude sprevádzať množstvo aktivít pre dospelých aj deti a jeho záver bude patriť tombole o hodnotné ceny.
Rajec RunTour tak v Žiline ponúkne viac ako niekoľko kilometrov na bežeckej trati. Bude to deň, keď sa dá zabehnúť osobný rekord, prvýkrát prekonať vlastnú neistotu, povzbudiť svoje dieťa pri jeho prvom behu alebo si jednoducho užiť deň plný pohybu s rodinou a priateľmi. A tentoraz bude mať každý krok navyše aj ďalší význam – môže pomôcť deťom, ktoré dostanú vďaka podpore viac príležitostí športovať a zažiť dobrodružstvá v prírode.
Rajec RunTour Žilina – 26. september 2026, Vodné dielo Žilina / Extreme park
Registrácie: www.run-tour.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rajec RunTour mieri do Žiliny: Beh pri Vodnom diele spojí šport, rodiny a pomoc deťom! © SITA Všetky práva vyhradené.
Už 26. septembra čaká bežcov atraktívna trasa okolo Vodného diela Žilina, kvalitné zázemie v Extreme parku, športová atmosféra, program pre celú rodinu a aj silný charitatívny moment. Práve v Žiline totiž vyvrcholí Bottle Flip - výzva značky Rajec, vďaka ktorej poputuje finančná pomoc deťom z detských domovov na šport a zážitky v prírode.
Rajec RunTour nie je iba o tom, kto dobehne do cieľa ako prvý. Je o radosti z pohybu, prekonávaní vlastných hraníc, spoločných zážitkoch a o pocite, že aj jeden deň môže mať oveľa väčší význam. Žilinská zastávka ponúkne trate pre skúsených bežcov, začiatočníkov, rodiny s deťmi aj úplne najmenších účastníkov.
Atraktívne jednokolové trasy povedú v okolí Vodného diela Žilina. Centrom diania bude Extreme park, kde bude pripravené kompletné zázemie pre účastníkov aj ich blízkych. Na pretekoch RunTour totiž nemusí behať celá rodina, aby si všetci užili spoločný deň. Kým dospelí vyrazia na trať, deti čaká vlastný program, aktivity a detské zázemie. Pre bežcov na 3, 5 a 10 kilometrov je pripravený servis, vďaka ktorému sa môžu sústrediť predovšetkým na svoj výkon a zážitok z behu. K dispozícii bude registrácia, šatne, úschovňa vecí, občerstvenie v cieli a pri 5- a 10-kilometrovej trati aj občerstvovacia stanica priamo na trase. Každý účastník dostane štartové číslo so zabudovaným čipom a v cieli naňho bude čakať kovová medaila. Oficiálny aj čistý čas, medzičas, SMS s cieľovým časom, online diplom a fotografie z trate zdarma zostanú príjemnou pripomienkou športového dňa.
RunTour myslí aj na tých, ktorí si ešte na samostatný beh netrúfajú. Súčasťou podujatia je tím vodičov s vlajočkami na chrbte, ktorí účastníkov na 3, 5 a 10 kilometrov spoľahlivo dovedú do cieľa tempom, ktoré im vyhovuje. Aj vďaka tomu môže byť RunTour prvým krokom k osobnému rekordu, ale pokojne aj prvým bežeckým zážitkom.
Bottle Flip, ktorý pomáha
Športový deň v Žiline bude mať aj ďalší rozmer. Značka Rajec spustila Bottle Flip výzvu, ktorá vyvrcholí práve na Rajec RunTour Žilina. Za každý Bottle Flip venuje Rajec 1 euro deťom z detských domovov na šport a zážitky v prírode.
"Do výzvy sa môže zapojiť ktokoľvek. Stačí natočiť svoj Bottle Flip s fľašou Rajec 321 – nezáleží na tom, či fľaša dopadne správne alebo spadne – označiť @rajec_pramenitavoda a nominovať dvoch kamarátov, ktorí sa môžu pridať. Aj neúspešný pokus tak môže mať dobrý koniec," vysvetľuje Jakub Šimon Junior Brand Manažer Kofola.
A práve 26. septembra v Žiline príde moment, na ktorý bude výzva smerovať. Organizátori odhalia celkovú vyzbieranú sumu a následne ju odovzdajú občianskemu združeniu Bublina, ktoré pomáha deťom z detských domovov. Charitatívna myšlienka tak dostane konkrétnu podobu priamo na mieste, kde sa stretne množstvo ľudí, ktorých spája pohyb a chuť pomáhať.
"Pohyb a šport dávajú deťom oveľa viac ako len radosť z hry. Učia ich vytrvalosti, sústredeniu, disciplíne, spolupráci aj tomu, že nie každý pokus musí vyjsť na prvýkrát a že nachádzať chuť pokračovať je dôležité. Práve preto sme sa rozhodli podporiť deti z detských domovov, aby mohli zažiť viac pohybu a športu – aby mali viac príležitostí objavovať, čo všetko dokážu, zažiť radosť z pohybu a odniesť si skúsenosti, ktoré využijú aj mimo športoviska," konštatuje Veronika Kovaľ, Senior Brand Manager Kofola.
Myslí sa aj na najmenších
Svoje miesto v Rajec RunTour majú aj deti. Pripravené sú detské behy na 500 metrov a 1 kilometer, ktoré sú predovšetkým o radosti, prvom športovom zážitku a atmosfére cieľa. Každý malý bežec dostane štartový balíček, štartové číslo so zabudovaným čipom a v cieli medailu pre všetkých pretekárov. Deti sa môžu tešiť aj na vlastné zázemie s aktivitami, občerstvenie v cieli a bezplatné fotografie z trate. Samozrejmosťou je oficiálny čas a diplom na stiahnutie. K dispozícii bude aj úschovňa vecí a prezliekareň. Pri registrácii najneskôr 15 pracovných dní pred pretekmi môže mať malý účastník svoje meno aj priamo na štartovom čísle.
Žilina bude patriť bežcom
Program odštartujú najmenší účastníci. Detský beh na 500 metrov je naplánovaný na 10:00, o 10:20 až 10:40 príde na rad detský beh na 1 kilometer. O 12:00 vyštartuje Run 3 km, o 13:00 Run 5 km a popoludní o 14:30 hlavná Rajec Run 10 km určená pokročilým a profesionálnym bežcom. Na mieste nebudú chýbať ani ambasádori podujatia skvelí športovci Peter Ďurec, Alexandra Longová a Gabriel Švajda. Celý deň bude sprevádzať množstvo aktivít pre dospelých aj deti a jeho záver bude patriť tombole o hodnotné ceny.
Rajec RunTour tak v Žiline ponúkne viac ako niekoľko kilometrov na bežeckej trati. Bude to deň, keď sa dá zabehnúť osobný rekord, prvýkrát prekonať vlastnú neistotu, povzbudiť svoje dieťa pri jeho prvom behu alebo si jednoducho užiť deň plný pohybu s rodinou a priateľmi. A tentoraz bude mať každý krok navyše aj ďalší význam – môže pomôcť deťom, ktoré dostanú vďaka podpore viac príležitostí športovať a zažiť dobrodružstvá v prírode.
Rajec RunTour Žilina – 26. september 2026, Vodné dielo Žilina / Extreme park
Registrácie: www.run-tour.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rajec RunTour mieri do Žiliny: Beh pri Vodnom diele spojí šport, rodiny a pomoc deťom! © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Skončí Taraba ako minister životného prostredia? Fico avizuje vážne rozhodnutia – VIDEO
Skončí Taraba ako minister životného prostredia? Fico avizuje vážne rozhodnutia – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Hlavné pojednávanie s policajtom Juhásom začalo, predmetom súdu sú nahrávky z chaty v Čifároch
Hlavné pojednávanie s policajtom Juhásom začalo, predmetom súdu sú nahrávky z chaty v Čifároch