Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Raketový test po viac než mesiaci. Severná Kórea opäť ohrozovala bezpečnosť v regióne
Severná Kórea v utorok odpálila viacero striel vrátane balistickej rakety do Žltého mora. Informovala o tom juhokórejská armáda, podľa ktorej išlo o ďalší raketový test v rámci zvýšenej aktivity Pchjongjangu v tomto roku.
Juhokórejský zbor náčelníkov štábov uviedol, že štarty zaznamenali približne o 13:00 miestneho času z mesta Čongdžu na západe Severnej Kórey. Strely smerovali do Žltého mora, ktoré oddeľuje Kórejský polostrov od Číny.
Podľa Soulu medzi odpálenými strelami bola aj balistická raketa krátkeho doletu. Rakety preleteli približne 80 kilometrov. Armáda zároveň oznámila, že analyzuje ich parametre a dolet a posilnila dohľad pre prípad ďalších štartov.
Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí opätovne vyzvalo Pchjongjang, aby reagoval na mierové iniciatívy Soulu a snahy o zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove.
„Pevne podporujeme nešírenie jadrových zbraní a budeme pokračovať v úsilí dosiahnuť konkrétny pokrok pri riešení severokórejského jadrového programu prostredníctvom postupného a pragmatického prístupu pri zachovaní cieľa úplnej denuklearizácie,“ uviedol hovorca ministerstva.
Severná Kórea čelí viacerým sankciám Organizácie Spojených národov, ktoré jej zakazujú vývoj jadrových zbraní aj používanie technológie balistických rakiet. Pchjongjang však tieto obmedzenia opakovane porušuje.
Južná Kórea, Spojené štáty a Japonsko podľa Soulu udržiavajú „stav plnej pripravenosti“ a úzko spolupracujú pri zdieľaní spravodajských informácií.
Išlo o prvý severokórejský raketový test po 37 dňoch a celkovo ôsmy v tomto roku. V apríli Pchjongjang oznámil, že uskutočnil test balistickej rakety s cieľom overiť vlastnosti a silu kazetovej bojovej hlavice.
Juhokórejská agentúra Jonhap minulý týždeň s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje informovala, že čínsky prezident Si Ťin-pching by mohol tento týždeň navštíviť Severnú Kóreu. Peking ani Pchjongjang tieto informácie zatiaľ nepotvrdili.
Zdroj: SITA.sk - Raketový test po viac než mesiaci. Severná Kórea opäť ohrozovala bezpečnosť v regióne © SITA Všetky práva vyhradené.
Vlak narazil v Belgicku do školského autobusu, nehoda si vyžiadala obete
Tragická nehoda pri Fiľakove, čelná zrážka si vyžiadala život 50-ročnej vodičky – FOTO
