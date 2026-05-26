Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Vlak narazil v Belgicku do školského autobusu, nehoda si vyžiadala obete
Belgické úrady hovoria o dramatickej nehode vo Flámsku, vlak narazil do autobusu na železničnom priecestí. Vlak v
Vlak v Belgicku narazil v utorok ráno do školského autobusu, pričom nehoda si vyžiadala viaceré obete. Oznámil to belgický minister vnútra Bernard Quintin.
„S veľkým zdesením som sa dozvedel o tragickej nehode v Buggenhoute, kde vlak narazil do školského autobusu. Moje myšlienky sú s obeťami a ich blízkymi. Zraneným prajem veľa síl,“ napísal minister na sociálnej sieti X.
Nebezpečné priecesti
K zrážke došlo na železničnom priecestí v severobelgickom Flámsku. Hovorca železničného operátora Infrabel Frederic Sacre uviedol, že náraz bol „mimoriadne silný“ a následky označil za „dramatické“.
Britský denník The Sun uviedol, že mikrobus prevážal sedem školákov a „viacerí" zahynuli.
Podľa neho sa nehoda stala približne o 8.08 hod. ráno, keď do mikrobusu narazil vlak, ktorý mal zastaviť na najbližšej stanici vzdialenej asi jeden kilometer.
Belgická polícia zatiaľ odmietla potvrdiť presný počet obetí a zranených. Okolnosti nehody vyšetrujú úrady.
Zdroj: SITA.sk - Vlak narazil v Belgicku do školského autobusu, nehoda si vyžiadala obete © SITA Všetky práva vyhradené.
