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02. októbra 2026
Rakúšania budú v sobotu testovať celoštátny varovný systém, môžu to zaznamenať aj Slováci v pohraničí
Tagy: Skúška sirén Varovné sms
Táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora. V Rakúsku sa v sobotu 3. októbra medzi 12:00 a 13:00 uskutoční ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora.
V Rakúsku sa v sobotu 3. októbra medzi 12:00 a 13:00 uskutoční celoštátne testovanie varovného systému. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR s tým, že v rámci testovania bude vykonávaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska, a tiež celoštátna skúška systému založeného na technológii Cell Broadcast (AT-Alert).
Ide o zasielanie varovných správ do mobilného telefónu, pričom text varovnej správy sa po prijatí automaticky zobrazí na displeji telefónu.
„Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, testovacie varovné správy dostanú tiež,“ zdôraznil rezort vnútra. Doplnil, že táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora.
Zdroj: SITA.sk - Rakúšania budú v sobotu testovať celoštátny varovný systém, môžu to zaznamenať aj Slováci v pohraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
V Rakúsku sa v sobotu 3. októbra medzi 12:00 a 13:00 uskutoční celoštátne testovanie varovného systému. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR s tým, že v rámci testovania bude vykonávaná hlasná skúška sirén na celom území Rakúska, a tiež celoštátna skúška systému založeného na technológii Cell Broadcast (AT-Alert).
Ide o zasielanie varovných správ do mobilného telefónu, pričom text varovnej správy sa po prijatí automaticky zobrazí na displeji telefónu.
„Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, testovacie varovné správy dostanú tiež,“ zdôraznil rezort vnútra. Doplnil, že táto situácia môže nastať na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora.
Zdroj: SITA.sk - Rakúšania budú v sobotu testovať celoštátny varovný systém, môžu to zaznamenať aj Slováci v pohraničí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Skúška sirén Varovné sms
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