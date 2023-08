Prevrat sa deje iba v hlave Roberta Fica a tára tu somariny, vyhlásil Šeliga (video)

Podobné tvrdenia aj v minulosti

Zrušenie inštitúcií

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.8.2023 (SITA.sk) - Prevrat sa deje iba v hlave Roberta Fica , povedal v statuse na sociálnej sieti poslanec Národnej rady Demokrati ).Reagoval tak na vyjadrenia predsedu strany Smer-SD o pokuse o policajný prevrat v súvislosti s dnešným zásahom NAKA Šeliga pripomenul, že s podobnými tvrdeniami prišiel Fico aj v minulosti, napríklad v roku 2018. Šeliga je toho názoru, že to, čo robí Fico je mimoriadne nebezpečné.„Straší ľudí, zastrašuje vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. A pritom oni si majú robiť iba svoju robotu. Je tu policajt, nad ním je prokurátor, nad ním je sudca. A nikto sa im do toho nemá starať. A už vonkoncom nie Fico, ktorý ich straší a tvrdí, že keď vyšetrujú podozrivé konania, ktoré môžu súvisieť aj s ním, tak ide o štátny prevrat," vraví Šeliga.Podľa neho to nesmieme dovoliť, lebo nejde len o nejaké vyšetrovania, ale aj o to, čo bude so Slovenskom po 30. septembri.Šeliga je presvedčený, že ak by sa Fico a spol. dostali k moci, zastavili by všetky vyšetrovania, zrušili by špeciálnu prokuratúru Špecializovaný trestný súd a ďalšie inštitúcie.„A to len preto, aby on bol beztrestný. Aby jeho nominanti boli beztrestní. Je ochotný zájsť tak ďaleko, že tu bude tárať somariny o štátnom prevrate," tvrdí Šeliga.Dodal, že oni nebudú ticho a nebudú ustupovať, lebo teraz je podľa neho čas postaviť sa ľuďom, ako je Robert Fico.