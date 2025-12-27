|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivana, Ivona
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. decembra 2025
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová zvíťazila v sobotňajšom obrovskom slalome a je na čele poradia disciplíny
Dvadsaťsedemročná Scheibová potvrdila, že v prebiehajúcej sezóne patrí k najlepším v tejto disciplíne.
Zdieľať
Rakúska lyžiarka Julia Scheibová zvíťazila v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v Semmeringu a dostala sa na čelo celkového poradia disciplíny. V domácom stredisku triumfovala časom 1:56,46 minúty. Druhá skončila Švajčiarka Camille Rastová s mankom 0,14 sekundy a tretia bola líderka po 1. kole Sara Hectorová zo Švédska (+0,40 s). Slovenka Rebeka Jančová obsadila 39. miesto, keď sa neprebojovala do 2. kola.
Dvadsaťsedemročná Scheibová potvrdila, že v prebiehajúcej sezóne patrí k najlepším v tejto disciplíne. Dosiahla už tretí triumf v SP, všetky počas tejto zimy a všetky v obrovskom slalome. Pred prebiehajúcim ročníkom pritom dosiahla iba jediné pódiové umiestnenie v individuálnej súťaži. Podarilo sa jej to vďaka 3. priečke vlani v októbri v obráku v Söldene.
Scheibová strácala po úvodnom kole len dve stotiny sekundy na líderku Hectorovú. V druhom predviedla piatu najrýchlejšiu jazdu a o 0,14 s zdolala Rastovú. Z najvyššej priečku ju mohla zosadiť už len švédska pretekárka, no tá sa nevyhla chybám v spodnej časti trate a nakoniec spadla na tretie miesto. Tretia z prvého kola Lara Colturiová z Albánska druhú jazdu nedokončila. „Boli to veľmi ťažké preteky. Nešla som úplne čisto, ale snažila som sa udržať si rýchlosť. Nemôžem popísať, čo mi teraz beží hlavou, ale vyhrať pred týmto publikom je nádherný pocit,“ uviedla pre Eurosport.
Líderka celkového poradia SP Mikaela Shiffrinová z USA obsadila šieste miesto (+1,45 s). Na čele seriálu má náskok 114 bodov pred Alice Robinsonovou z Nového Zélandu. Scheibová vedie poradie obráku o 88 bodov pred Robinsonovou, ktorá nedokončila prvé kolo.
V pretekoch sa predstavila aj slovenská reprezentantka Jančová, ktorá odštartovala ako 57. v poradí. Do cieľa prišla s mankom 4,43 sekundy na víťazku a obsadila 39. miesto. Prvé kolo nedokončilo až 19 zo 66 štartujúcich.
„Trať bola dosť rýchla a hustejšia a je tam dosť veľa terénnych vĺn a nerovností. Aj podložka bola jemne skákavá a aj iné pretekárky mali problémy. Mala som dobrý plán, ktorý som viac menej dodržiavala. Škoda dvoch veľkých chýb na poslednej hrane a ešte jedenej pred polovicou. Tam som stratila rytmus aj rýchlosť a mohlo to byť ešte o sekundu lepšie,“ uviedla Jančová pre Zväz slovenského lyžovania.
výsledky:
1. Julia Scheibová (Rak.) 1:56,46 min, 2. Camille Rastová (Švaj.) +0,14 s, 3. Sara Hectorová (Švéd.) +0,40, 4. Valerie Grenierová (Kan.) +0,77, 5. Maryna Gasienica Danielová (Poľ.) +1,36, 6. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,45, 7. Lara Della Meová +1,76, 8. Sofia Goggiová (obe Tal.) +1,88, 9. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,90, 10. Lena Dürrová (Nem.) +1,95, ... 39. Rebeka JANČOVÁ (SR) v 1. kole
celkové poradie SP (14 z 37):
1. Shiffrinová 598 b, 2. Alice Robinsonová (N.Zél.) 484, 3. Rastová 423, 4. Goggiová 404, 5. Emma Aicherová (Nem.) 381, 6. Scheibová 380
poradie obrovského slalomu (5 z 10):
1. Scheibová 380 b, 2. Robinsonová 292, 3. Rastová 241, 4. Hectorová 219, 5. Shiffrinová a Zrinka Ljutičová (Chor.) 198
Zápasník Karlos Vémola mal podľa českých médií pomáhať s prepravou kokaínu
Svetová Atletika uzatvára rekordný ekonomický rok