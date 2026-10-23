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23. októbra 2026
Rakúsko oznámilo vyhostenie štyroch ruských diplomatov pre podozrivé aktivity
Viedeň je dlhodobo považovaná za jedno z hlavných centier diplomatických a spravodajských aktivít v Európe, pričom experti opakovane upozorňujú na relatívne miernu rakúsku legislatívu v oblasti ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Viedeň je dlhodobo považovaná za jedno z hlavných centier diplomatických a spravodajských aktivít v Európe, pričom experti opakovane upozorňujú na relatívne miernu rakúsku legislatívu v oblasti špionáže.
Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že nariadilo vyhostenie štyroch ruských diplomatov, ktorých obvinilo z vykonávania činností nezlučiteľných s ich diplomatickým postavením.
„Na základe zistení rakúskych bezpečnostných orgánov prijalo ministerstvo zahraničných vecí opatrenia voči štyrom ruským diplomatom vo Viedni,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení.
Podľa ministerstva traja diplomati pôsobiaci na ruskom veľvyslanectve vo Viedni vykonávali aktivity nezlučiteľné s ich diplomatickým statusom. Rovnaké obvinenie sa týka aj člena ruskej misie pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorý bol tiež vyhlásený za nežiaducu osobu a musí opustiť rakúske územie.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 viaceré európske štáty vyhostili desiatky ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže alebo aktivít ohrozujúcich bezpečnosť hostiteľských krajín.
Rakúsko pristúpilo k podobným krokom už viackrát, hoci v menšom rozsahu než niektoré ďalšie európske štáty. Viedeň je dlhodobo považovaná za jedno z hlavných centier diplomatických a spravodajských aktivít v Európe, pričom experti opakovane upozorňujú na relatívne miernu rakúsku legislatívu v oblasti špionáže.
K zhoršeniu vzťahov medzi Viedňou a Moskvou prispela aj séria podobných krokov v iných krajinách. Napríklad Maďarsko v septembri vyhostilo desať členov ruskej diplomatickej misie s odôvodnením ochrany „bezpečnosti a suverenity“ krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Rakúsko oznámilo vyhostenie štyroch ruských diplomatov pre podozrivé aktivity © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že nariadilo vyhostenie štyroch ruských diplomatov, ktorých obvinilo z vykonávania činností nezlučiteľných s ich diplomatickým postavením.
„Na základe zistení rakúskych bezpečnostných orgánov prijalo ministerstvo zahraničných vecí opatrenia voči štyrom ruským diplomatom vo Viedni,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení.
Nežiaduce osoby
Podľa ministerstva traja diplomati pôsobiaci na ruskom veľvyslanectve vo Viedni vykonávali aktivity nezlučiteľné s ich diplomatickým statusom. Rovnaké obvinenie sa týka aj člena ruskej misie pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorý bol tiež vyhlásený za nežiaducu osobu a musí opustiť rakúske územie.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 viaceré európske štáty vyhostili desiatky ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže alebo aktivít ohrozujúcich bezpečnosť hostiteľských krajín.
Viedeň centrum špiónov?
Rakúsko pristúpilo k podobným krokom už viackrát, hoci v menšom rozsahu než niektoré ďalšie európske štáty. Viedeň je dlhodobo považovaná za jedno z hlavných centier diplomatických a spravodajských aktivít v Európe, pričom experti opakovane upozorňujú na relatívne miernu rakúsku legislatívu v oblasti špionáže.
K zhoršeniu vzťahov medzi Viedňou a Moskvou prispela aj séria podobných krokov v iných krajinách. Napríklad Maďarsko v septembri vyhostilo desať členov ruskej diplomatickej misie s odôvodnením ochrany „bezpečnosti a suverenity“ krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Rakúsko oznámilo vyhostenie štyroch ruských diplomatov pre podozrivé aktivity © SITA Všetky práva vyhradené.
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