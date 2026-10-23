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23. októbra 2026
Reportér v Austrálii zachránil vodiča auta, ktoré strhla povodňová voda. Bolo desivé sledovať to, opísal záchranu – VIDEO
Tagy: Austrália Novinár Povodne Queensland
Will Murray bol vo štvrtok na mieste spolu s miestnym obyvateľom Danielom Haleym, keď zbadali vozidlo uviaznuté v záplavách. Austrálsky televízny reportér Will ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Will Murray bol vo štvrtok na mieste spolu s miestnym obyvateľom Danielom Haleym, keď zbadali vozidlo uviaznuté v záplavách.
Austrálsky televízny reportér Will Murray sa počas spravodajského pokrývania záplav v meste Brisbane zapojil do záchrany vodiča uväzneného v aute, ktoré sa začalo potápať v stúpajúcej vode.
Reportér verejnoprávnej stanice ABC bol vo štvrtok na mieste spolu s miestnym obyvateľom Danielom Haleym, keď zbadali vozidlo uviaznuté v záplavách. Obaja muži doplávali k autu, vyliezli na jeho strechu a následne otvorili dvere, aby vyslobodili vodiča.
„Bolo desivé sledovať, čo sa stalo,“ povedal Murray v piatok v rannom vysielaní televízie ABC. Dodal, že po náročnom zásahu sa cíti dobre. „Našťastie sa dnes ráno po dobrom spánku a možno aj po niekoľkých pohárikoch červeného vína cítim v poriadku,“ zažartoval.
Haley ocenil Murrayho odvahu a prezradil, že miestni obyvatelia mu už stihli vymyslieť prezývku. „Šialený pes Murray... teraz má u nás nové meno,“ povedal.
Queensland v posledných dňoch zasiahli rozsiahle záplavy, ktoré komplikujú dopravu a prinútili záchranné zložky k viacerým zásahom pri evakuácii obyvateľov z ohrozených oblastí.
Zdroj: SITA.sk - Reportér v Austrálii zachránil vodiča auta, ktoré strhla povodňová voda. Bolo desivé sledovať to, opísal záchranu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Austrálsky televízny reportér Will Murray sa počas spravodajského pokrývania záplav v meste Brisbane zapojil do záchrany vodiča uväzneného v aute, ktoré sa začalo potápať v stúpajúcej vode.
Reportér verejnoprávnej stanice ABC bol vo štvrtok na mieste spolu s miestnym obyvateľom Danielom Haleym, keď zbadali vozidlo uviaznuté v záplavách. Obaja muži doplávali k autu, vyliezli na jeho strechu a následne otvorili dvere, aby vyslobodili vodiča.
„Bolo desivé sledovať, čo sa stalo,“ povedal Murray v piatok v rannom vysielaní televízie ABC. Dodal, že po náročnom zásahu sa cíti dobre. „Našťastie sa dnes ráno po dobrom spánku a možno aj po niekoľkých pohárikoch červeného vína cítim v poriadku,“ zažartoval.
Haley ocenil Murrayho odvahu a prezradil, že miestni obyvatelia mu už stihli vymyslieť prezývku. „Šialený pes Murray... teraz má u nás nové meno,“ povedal.
Queensland v posledných dňoch zasiahli rozsiahle záplavy, ktoré komplikujú dopravu a prinútili záchranné zložky k viacerým zásahom pri evakuácii obyvateľov z ohrozených oblastí.
Zdroj: SITA.sk - Reportér v Austrálii zachránil vodiča auta, ktoré strhla povodňová voda. Bolo desivé sledovať to, opísal záchranu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Austrália Novinár Povodne Queensland
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