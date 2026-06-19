|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfréd
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júna 2026
Rakúsko-slovenský film PERLA režisérky Alexandry Makarovej ovládol Rakúske filmové ceny 2026 – FOTO
PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku. Rakúsko-slovenská koprodukcia film PERLA triumfovala na ...
Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku.
Rakúsko-slovenská koprodukcia film PERLA triumfovala na slávnostnom odovzdávaní Rakúskych filmových cien 2026 vo Viedni. Film získal osem ocenení z trinástich nominácií, pričom bol vyhlásený za najlepší film roka 2025.
PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku. V hlavnej úlohe sa predstavila slovenská herečka Rebeka Poláková, v ďalších úlohách sa objavili Noël Czuczor a Ingrid Timková, spolu s ďalšími slovenskými hercami v epizódnych úlohách.
Produkčne na filme spolupracoval slovenský koproducent Tomáš Krupa z produkčnej spoločnosti Hailstone, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil a počas preberania ceny za najlepší film vystúpil na pódiu s producentmi Arashom T. Riahim a Sabine Gruber.
„Hlavné mestá Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené len šesťdesiat kilometrov a napriek tomu je spoločných filmových koprodukcií takmer vôbec. Toto je historický moment, keď rakúsko-slovenská koprodukcia získala cenu za najlepší film. Film sa vyrovnáva s minulosťou na obidvoch stranách a opisuje život politických utečencov z Československa v Rakúsku,“ uviedol Krupa.
Film vznikol aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu a Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).
- Najlepší film: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Tomáš Krupa (producenti)
- Najlepší herec v hlavnej úlohe: Simon Schwarz
- Najlepšia kamera: Georg Weiss
- Najlepšia hudba: Johannes Winkler, Rusanda Panfili
- Najlepšia architektúra/scénografia: Klaudia Kiczak
- Najlepšie kostýmy: Monika Buttinger
- Najlepší maskér: Sam Dopona, Verena Pellegrini (ex aequo)
- Najlepší zvuk: Johannes Baumann, Atanas Tcholakov, Rudolf Pototschnig
Rebeka Poláková bola nominovaná v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe.
Film PERLA rozpráva príbeh česko-slovenskej disidentky a maliarky Perly, ktorá sa začiatkom 80. rokov snaží vo Viedni žiť život slobodnej matky a podporovať hudobný talent svojej dcéry. Po nečakanej správe z bývalého domova sa rozhodne vrátiť do Československa, aby uzavrela svoju minulosť.
Premiéru mal film na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam v súťaži Tiger Competition a do kín v Slovensku a Česku ho uviedol distribútor CinemArt v roku 2025.
Zdroj: SITA.sk - Rakúsko-slovenský film PERLA režisérky Alexandry Makarovej ovládol Rakúske filmové ceny 2026 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúsko-slovenská koprodukcia film PERLA triumfovala na slávnostnom odovzdávaní Rakúskych filmových cien 2026 vo Viedni. Film získal osem ocenení z trinástich nominácií, pričom bol vyhlásený za najlepší film roka 2025.
PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku. V hlavnej úlohe sa predstavila slovenská herečka Rebeka Poláková, v ďalších úlohách sa objavili Noël Czuczor a Ingrid Timková, spolu s ďalšími slovenskými hercami v epizódnych úlohách.
Produkčne na filme spolupracoval slovenský koproducent Tomáš Krupa z produkčnej spoločnosti Hailstone, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil a počas preberania ceny za najlepší film vystúpil na pódiu s producentmi Arashom T. Riahim a Sabine Gruber.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/rakusko-slovensky-film-perla-triumfoval-na-rakuskych-filmovych-cenach-2026-fotografie/">Rakúsko-slovenský film PERLA triumfoval na Rakúskych filmových cenách 2026 (fotografie)
„Hlavné mestá Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené len šesťdesiat kilometrov a napriek tomu je spoločných filmových koprodukcií takmer vôbec. Toto je historický moment, keď rakúsko-slovenská koprodukcia získala cenu za najlepší film. Film sa vyrovnáva s minulosťou na obidvoch stranách a opisuje život politických utečencov z Československa v Rakúsku,“ uviedol Krupa.
Film vznikol aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu a Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).
Získané ocenenia filmu PERLA
- Najlepší film: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Tomáš Krupa (producenti)
- Najlepší herec v hlavnej úlohe: Simon Schwarz
- Najlepšia kamera: Georg Weiss
- Najlepšia hudba: Johannes Winkler, Rusanda Panfili
- Najlepšia architektúra/scénografia: Klaudia Kiczak
- Najlepšie kostýmy: Monika Buttinger
- Najlepší maskér: Sam Dopona, Verena Pellegrini (ex aequo)
- Najlepší zvuk: Johannes Baumann, Atanas Tcholakov, Rudolf Pototschnig
Rebeka Poláková bola nominovaná v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe.
Film PERLA rozpráva príbeh česko-slovenskej disidentky a maliarky Perly, ktorá sa začiatkom 80. rokov snaží vo Viedni žiť život slobodnej matky a podporovať hudobný talent svojej dcéry. Po nečakanej správe z bývalého domova sa rozhodne vrátiť do Československa, aby uzavrela svoju minulosť.
Premiéru mal film na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam v súťaži Tiger Competition a do kín v Slovensku a Česku ho uviedol distribútor CinemArt v roku 2025.
Zdroj: SITA.sk - Rakúsko-slovenský film PERLA režisérky Alexandry Makarovej ovládol Rakúske filmové ceny 2026 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Trinásty muž otvára prípad, na ktorý by spoločnosť najradšej zabudla
Trinásty muž otvára prípad, na ktorý by spoločnosť najradšej zabudla