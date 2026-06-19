Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfréd
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

19. júna 2026

Rakúsko-slovenský film PERLA režisérky Alexandry Makarovej ovládol Rakúske filmové ceny 2026 – FOTO


Tagy: film PERLA Ocenenie Rakúske filmové ceny

PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku. Rakúsko-slovenská koprodukcia film PERLA triumfovala na ...



Zdieľať
1_foto_ aof _ esel.at lorenz seidler_compressed 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku.


Rakúsko-slovenská koprodukcia film PERLA triumfovala na slávnostnom odovzdávaní Rakúskych filmových cien 2026 vo Viedni. Film získal osem ocenení z trinástich nominácií, pričom bol vyhlásený za najlepší film roka 2025.

PERLA je dielom rakúskej režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej. Film sa nakrúcal prevažne v Sliači a jeho okolí na Slovensku. V hlavnej úlohe sa predstavila slovenská herečka Rebeka Poláková, v ďalších úlohách sa objavili Noël Czuczor a Ingrid Timková, spolu s ďalšími slovenskými hercami v epizódnych úlohách.

Produkčne na filme spolupracoval slovenský koproducent Tomáš Krupa z produkčnej spoločnosti Hailstone, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil a počas preberania ceny za najlepší film vystúpil na pódiu s producentmi Arashom T. Riahim a Sabine Gruber.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/rakusko-slovensky-film-perla-triumfoval-na-rakuskych-filmovych-cenach-2026-fotografie/">Rakúsko-slovenský film PERLA triumfoval na Rakúskych filmových cenách 2026 (fotografie)




„Hlavné mestá Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené len šesťdesiat kilometrov a napriek tomu je spoločných filmových koprodukcií takmer vôbec. Toto je historický moment, keď rakúsko-slovenská koprodukcia získala cenu za najlepší film. Film sa vyrovnáva s minulosťou na obidvoch stranách a opisuje život politických utečencov z Československa v Rakúsku,“ uviedol Krupa.

Film vznikol aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu a Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR).

Získané ocenenia filmu PERLA


- Najlepší film: Arash T. Riahi, Sabine Gruber, Tomáš Krupa (producenti)

- Najlepší herec v hlavnej úlohe: Simon Schwarz

- Najlepšia kamera: Georg Weiss

- Najlepšia hudba: Johannes Winkler, Rusanda Panfili

- Najlepšia architektúra/scénografia: Klaudia Kiczak

- Najlepšie kostýmy: Monika Buttinger

- Najlepší maskér: Sam Dopona, Verena Pellegrini (ex aequo)

- Najlepší zvuk: Johannes Baumann, Atanas Tcholakov, Rudolf Pototschnig

Rebeka Poláková bola nominovaná v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe.


Film PERLA rozpráva príbeh česko-slovenskej disidentky a maliarky Perly, ktorá sa začiatkom 80. rokov snaží vo Viedni žiť život slobodnej matky a podporovať hudobný talent svojej dcéry. Po nečakanej správe z bývalého domova sa rozhodne vrátiť do Československa, aby uzavrela svoju minulosť.

Premiéru mal film na Medzinárodnom filmovom festivale Rotterdam v súťaži Tiger Competition a do kín v Slovensku a Česku ho uviedol distribútor CinemArt v roku 2025.


Zdroj: SITA.sk - Rakúsko-slovenský film PERLA režisérky Alexandry Makarovej ovládol Rakúske filmové ceny 2026 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: film PERLA Ocenenie Rakúske filmové ceny
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Trinásty muž otvára prípad, na ktorý by spoločnosť najradšej zabudla

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 