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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
19. júna 2026
Trinásty muž otvára prípad, na ktorý by spoločnosť najradšej zabudla
Čo ak by najväčším zločinom nebola samotná vražda, ale to, čo jej predchádzalo?
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13. muž od Floriana Schwieckera a Michaela Tsokosa stavia čitateľa pred nepríjemné otázky a núti ho premýšľať, kde sa končí zodpovednosť jednotlivca a začína vina celého systému.
Schwiecker ako bývalý trestný právnik a Tsokos ako uznávaný súdny lekár tvoria mimoriadne zohrané duo. Jeden pozná zákulisie súdnych siení, druhý svet pitevní a forenzných laboratórií. Výsledkom je príbeh, ktorý nepôsobí ako vyfabrikovaná kriminálna skladačka, ale skôr ako spis vytiahnutý z policajného archívu.
Dej sa rozbieha pomerne nenápadne. Do kancelárie advokáta Rocca Eberhardta prichádza muž menom Timo Krampe. Nepôsobí ako niekto, kto by hľadal publicitu alebo problémy. Skôr naopak. Je nervózny, neistý a zúfalo sa snaží nájsť svojho priateľa Jörga. Lenže Jörg sa už nájsť nedá. Keď súdny lekár Justus Jarmer identifikuje telo vytiahnuté z vody, prípad sa mení na vyšetrovanie vraždy. A práve vtedy začína byť jasné, že smrť súvisí s niečím oveľa väčším.
Timo a Jörg totiž pátrali po škandále, ktorý bol dlhé roky zametaný pod koberec. Po programe, v rámci ktorého boli deti zverené do starostlivosti pedofilných pestúnov. Nie náhodou. Nie omylom. Vedome. A v tej chvíli kniha prestáva byť len kriminálkou.
Mnoho autorov sa snaží šokovať čitateľa sériovými vrahmi, sadistickými scénami alebo nepravdepodobnými sprisahaniami. Trinásty muž nič také nepotrebuje. Stačí mu realita. Keď si uvedomíte, že autori vychádzali zo skutočných udalostí, mnohé pasáže získajú úplne inú váhu. Nie je to ten druh strachu, pri ktorom sa bojíte otvoriť pivnicu. Je to nepríjemný pocit, ktorý sa dostaví, keď zistíte, že zlyhať dokáže aj systém, ktorému ľudia zverujú ochranu tých najzraniteľnejších.
Niektoré kapitoly sa čítajú takmer fyzicky ťažko. Nie preto, že by boli brutálne opísané, ale preto, že sa dotýkajú témy zneužívania detí s až mrazivou presvedčivosťou.
Rocco Eberhardt nie je akčný hrdina, ktorý vyhadzuje dvere z pántov. Premýšľa, analyzuje, spochybňuje. Jeho sila spočíva v schopnosti skladať fakty do obrazu, ktorý ostatní nevidia. Na druhej strane stojí Justus Jarmer. Súdny lekár, ktorý vie, že mŕtve telo často povie viac než živí svedkovia. Ich spolupráca pripomína dobre fungujúci motor. Bez zbytočných teatrálností, bez lacných konfliktov vytvorených len preto, aby boli v knihe konflikty. O to prirodzenejšie pôsobia.
Téma je náročná, miestami veľmi nepríjemná. Niektorí čitatelia môžu mať pocit, že autori tlačia na emocionálnu strunu až príliš silno. A keďže ide o druhý diel série, úplní nováčikovia môžu občas nadobudnúť pocit, že niektoré vzťahy medzi postavami majú hlbšiu históriu, ktorú ešte nepoznajú.
Nie je to však prekážka, ktorá by bránila vychutnať si samotný príbeh.
Po dočítaní novinky 13. muž nezostáva v pamäti ani tak konkrétny zvrat či odhalenie vraha. Zostávajú otázky o spravodlivosti, zodpovednosti a o tom, čo sa stane, keď sa mocní rozhodnú, že pravda je príliš nebezpečná.
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