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20. júna 2026
V metropole východu odštartoval 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film – FOTO
V Košiciach odštartoval 32. ročník festivalu Art Film. V metropole východu odštartoval 32. ročník
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V metropole východu odštartoval 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film. Potrvá do štvrtka 25. júna a návštevníci sa môžu tešiť na 128 filmov v desiatich sekciách. Podujatie prinesie 73 hraných a 51 krátkych filmov, ako aj štyri nové televízne seriály. Počas slávnostného úvodného ceremoniálu spoznali svojich laureátov aj tri honorárne ceny.
Ocenenie Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu si prevzala Anna Šišková, Zlatú kameru za výrazný prínos pre oblasť kinematografie si odniesol generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a laureátom Ceny Milana Lasicu sa in memoriam stal herec Vladislav Müller.
Cenu Milana Lasicu prevezme Richard Müller
Za Müllera ocenenie prevezme jeho syn, slovenský spevák Richard Müller, ktorý sa ale nemohol zúčastniť úvodného podujatia, preto si ho prevezme počas nedeľného špeciálneho vydania talkshow Večera s Havranom v Historickej radnici. Odovzdá mu ho Magda Vášaryová.
Cenu Milana Lasicu udeľujú od roku 2025 in memoriam významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie, zvyčajne pri príležitosti nedožitého jubilea. Vlado Müller sa do povedomia zapísal napríklad aj rolami vo filmoch Obžalovaný, Medená veža, Orlie pierko či Signum laudis. Narodil sa pred deväťdesiatimi rokmi, dnes (20. júna) uplynulo tridsať rokov od jeho skonu. Richard Müller vybral z otcovej filmografie do festivalového programu drámu Smrť šitá na mieru.
Zlatú kameru získal Peter Dubecký
Festival od roku 2001 oceňuje popri hercoch za prínos v oblasti kinematografie i domácich a zahraničných filmových profesionálov z rôznych filmárskych povolaní, a to cenou Zlatá kamera. Laureáta prišiel oznámiť režisér, scenárista a producent, ktorý položil základy filmovej a televíznej spoločnosti Febio a v roku 2018 si z festivalu odniesol Cenu prezidenta festivalu, Fero Fenič.
Odovzdal Zlatú kameru generálnemu riaditeľovi Slovenského filmového ústavu a čestnému predsedovi Asociácie slovenských filmových klubov Petrovi Dubeckému. Ocenený spomenul v prejave svoju celoživotnú lásku k filmu. Ocenenie si podľa jeho slov veľmi váži. „Mandát v Slovenskom filmovom ústave mám ešte rok a pol, takže skúsim ešte veľa vecí urobiť pre kultúru, ktorá v súčasnosti naozaj nie je v dobrej kondícii,“ poznamenal po prevzatí ceny Peter Dubecký.
Hercovu misiu si prevzala Anna Šišková
Laureátku tohtoročnej Hercovej misie, ktorou sú oceňované herecké osobnosti za ich mimoriadny prínos k hereckému umeniu vo filme, prišla oznámiť filmová a divadelná herečka Jitka Schneiderová. Ocenenie si z jej rúk prevzala slovenská herečka Anna Šišková. Laureátka sa v príhovore poďakovala festivalu i všetkým, ktorí za ním stoja.
„Veľmi oceňujem, že stále máme na Slovensku medzinárodný filmový festival práve teraz, keď je kultúra na Slovensku programovo utláčaná a financovanie je veľmi ťažké zaistiť,” vyjadrila sa.
Následne si zaspomínala na detstvo v Terchovej i na prvé kontakty s kinom a filmom. Hoci začala študovať na Pedagogickej fakulte v Trnave, napokon ale skončila ako elév v prešovskom Divadle Jonáša Záborského a k pedagogike sa už nevrátila. Poďakovala i kolegom hercom a režisérom, od ktorých sa podľa vlastných slov naučila všetko, čo vie, a tiež za šťastie, že mohla natočiť skvelé filmy.
„Najviac ďakujem za šťastie, že mám dve úžasné dcéry, Dorotku a Terezku, ktoré pokračujú v mojej misii a robia umenie,” obrátila sa k dcéram Tereze a Dorote Nvotovým, ktoré sedeli v publiku.
„Film a príbeh hrdinu je jedna z najúčinnejších zbraní, ako bojovať proti hlúposti, ale aj proti zneužívaniu naivity a dôverčivosti. Nie moc a peniaze nás robia šťastnými, ale emócie z prežívania lásky, dobra, nových objavov, ale aj životných objavov a paradoxov,” dodala.
Robiť svet lepším pokladá Šišková za hercovu misiu.
„Art Film je miestom, kde sa cez film spájame na tej najľudskejšej úrovni. Verím, že tento festival bude mať ďalšie úspešné ročníky a aj silnú finančnú podporu,“ uzavrela.
Festival ponúkne filmy z Cannes aj Sundance
S prejavmi vystúpili v úvode podujatia aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka i primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. V závere ceremoniálu sa publiku prihovoril umelecký riaditeľ Art Filmu Martin Palúch.
„Vybrali sme naozaj unikátne filmy, či už z Cannes alebo Sundance, ale aj zo strednej a východnej Európy. Máme byť na čo hrdí. Tá exkluzivita, herecké osobnosti aj nové režijné prístupy, sú naozaj originálne. A keďže podporujeme slovenský film, vždy sa snažíme nájsť domáci titul, ktorý by sa vyrovnal tým zahraničným,“ uviedol Palúch.
Večer pokračoval premietaním úvodného filmu, ktorým bol česko-slovenský debut režiséra Tomáša Hubáčka Wirbel, súťažiaci medzi hranými filmami aj v súťaži o cenu kritikov FIPRESCI. Na pódiu sa predstavil aj tvorivý tím tejto snímky. Slávnostným večerom už tradične sprevádzal moderátor Bruno Ciberej.
Zdroj: SITA.sk - V metropole východu odštartoval 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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