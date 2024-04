Rakúsko zavádza intenzívnejšie kontroly v pohraničí, dôvodom je legalizácia marihuany v Nemecku

2.4.2024 (SITA.sk) - Rakúsko posilní policajné kontroly v pohraničí s Nemeckom po tom, ako v susednej krajine zlegalizovali držbu obmedzeného množstva marihuany na rekreačné účely. Krok avizoval minister vnútra Gerhard Karner , podľa ktorého je cieľom intenzívnejších kontrol „stiahnuť návykové látky a vodičov pod vplyvom drog z obehu“.„Ide o ochranu všetkých účastníkov cestnej premávky,“ dodal Karner.Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že nasadia policajtov v civile a špecialistov z regionálnych dopravných oddelení vyškolených na rozpoznávanie symptómov vplyvu drog.Nemecké pravidlá pre držbu marihuany vstúpili do platnosti v pondelok. Dospelí ľudia môžu mať na rekreačné účely do 25 gramov marihuany a jednotlivci môžu pestovať až tri rastliny konope pre osobnú potrebu. Druhá časť legislatívy, ktorá vstúpi do platnosti 1. júla, zase povoľuje obyvateľom Nemecka vo veku od 18 rokov vstúpiť do neziskových „kanabis klubov“, kde si budú môcť marihuanu kupovať.Pravidlá týkajúce sa marihuany sú v Európskej únii rôzne, no na väčšine miest je nelegálna na rekreačné užívanie. Rakúsko neplánuje nasledovať príklad Nemecka a tvrdí, že chce zabrániť akémukoľvek cezhraničnému obchodu.