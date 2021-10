Rakúsky kancelár Kurz chce odstúpiť, vyšetrujú ho pre úplatky a porušenie dôvery

Vyslovenie nedôvery kancelárovi

Manipulované prostriedky verejnej mienky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz oznámil, že plánuje odstúpiť zo svojho postu. Rozhodol sa tak po tom, ako tento týždeň prokurátori informovali, že ho spolu s ďalšími deviatimi osobami vyšetrujú pre úplatkárstvo a porušenie dôvery.Tridsaťpäťročný Kurz podľa vlastných slov navrhol ako svojho nástupcu ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga. On sám by mal zostať vo vrcholovej politike a stať sa šéfom poslaneckého klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), v ktorej tiež zostane predsedom.Kurzova strana aj po oznámení prokurátorov ďalej stála za ním, no ich menší koaličný partner, strana Zelení vyzvala ÖVP, aby nahradila kancelára bezúhonnou osobou.Opoziční lídri vyzývali Kurza na odstúpenie a na utorok plánovali hlasovanie o vyslovení nedôvery kancelárovi.„To, čo teraz potrebujeme, sú stabilné podmienky,“ povedal Kurz novinárom vo Viedni a dodal, že chce zabrániť chaosu a zabezpečiť stabilitu. Zároveň tiež opäť zopakoval, že obvinenia voči nemu nie sú pravdivé.Kurz a jeho blízki spolupracovníci čelia obvineniam z toho, že sa pokúšali zabezpečiť jeho postup k predsedníctvu v ÖVP a vládnutiu v krajine s pomocou manipulovaných prieskumov verejnej mienky a priaznivých článkov v médiách financovaných z verejných peňazí. Politik, ktorý sa stal predsedom strany a kancelárom v roku 2017, akékoľvek previnenie popiera.V roku 2019 sa rozpadla prvá Kurzova vládna koalícia s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Jej koniec vyvolal škandál okolo vtedajšieho lídra FPÖ Heinza-Christiana Stracheho, ktorého zachytili na video, ako ponúka výhody domnelej ruskej investorke za podporu jeho strany.