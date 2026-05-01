 24hod.sk    Z domova

01. mája 2026

Vstup do EÚ je podľa Pellegriniho jeden z najvýznamnejších míľnikov Slovenska, vyzýva na spoluprácu a súdržnosť – VIDEO


Tagy: 22. výročie vstupu SR do Európskej únie Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky Sviatok práce

Prezident si súčasne pripomenul aj Sviatok práce. Presne pred 22 rokmi sa naplnil jeden z najvýznamnejších míľnikov v moderných dejinách Slovenska. Uviedol to prezident



69d7b0c5335d0122630807 676x451 1.5.2026 (SITA.sk) - Prezident si súčasne pripomenul aj Sviatok práce.


Presne pred 22 rokmi sa naplnil jeden z najvýznamnejších míľnikov v moderných dejinách Slovenska. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do . Súčasne si prezident pripomenul aj Sviatok práce.

Najvýznamnejší míľnik


Prvý máj je symbolom rešpektu k ľuďom práce, k ich talentu, umu a pracovitosti, ktorými vytvárajú každodenné hodnoty v našej vlasti. Spoločne formujeme nielen našu prítomnosť, ale aj budúcnosť SR. Za to vám všetkým patrí veľká vďaka,“ povedal prezident. Vstup SR do EÚ je podľa Pellegriniho jeden z najvýznamnejších míľnikov, kedy sa Slovensko stalo súčasťou projektu postavenom na ekonomickej a bezpečnostnej spolupráci, spoločných hodnotách demokracie a humanizmu.

Chcem zdôrazniť, že EÚ je náš životný a strategický priestor, v ktorom sa ako národ slobodne rozvíjame a budujeme svoju ekonomickú a sociálnu prosperitu. Sme súčasťou priestoru, kde hranice neznamenajú bariéry, ale len symbolické čiary na mape, cez ktoré voľne cestujeme, pracujeme a študujeme. Sme súčasťou ekonomických projektov, vďaka ktorým sme vybudovali kilometre ciest, zrekonštruovali naše mestá, zmodernizovali nemocnice a školy,“ vymenoval Pellegrini. Netreba však podľa prezidenta zabúdať na to, že Európa nie je len o fondoch a projektoch.

Európa stojí na križovatke


To sme aj my. Sme to my, ktorí sedíme rovnocenne za spoločným stolom s veľkými štátmi a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš kontinent. Je na nás, akú úlohu chceme v tomto spoločenstve národov plniť, aby sme boli nielen sebavedomým, ale aj konštruktívnym a férovým partnerom,“ dodal prezident. Európa podľa jeho slov dnes ale stojí na križovatke, medzinárodné prostredie sa zmenilo a veľkí hráči si vo svete tvrdo presadzujú svoje záujmy.

Je na nás, ako sa tomuto tlaku postavíme. My všetci, vrátane Slovenska, sa musíme rozhodnúť, či zmeníme spoločne EÚ na rešpektovaného hráča, bez zbytočnej byrokracie a nezmyselných príkazov, alebo budeme navždy slabí, len vo vleku záujmov silných. EÚ potrebuje politiku zdravého rozumu, a ideológiu by mal nahradiť pragmatizmus pri rozhodovaniach ako aj v budovaní vzťahov s inými svetovými hráčmi,“ vyhlásil Pellegrini.

Mnohé výzvy


Pred EÚ stoja podľa prezidenta mnohé výzvy, od bezpečnostných, cez ekonomické až po modernizáciu či umelú inteligenciu. Pripomenul, že geopolitickým nástrojom na presadzovanie mocenských záujmov sa stalo zavádzanie ciel. Vojny zase spôsobujú nedostatok ropy a tvrdo dopadajú na ekonomiku. Nepredvídateľné následky pre Európu môže mať podľa prezidenta aj nelegálna migrácia.

Prichádza čas, aby sme na niektoré veci vyjadrovali autonómny názor, ktorý častokrát vychádza aj z našich vlastných skúseností a môže byť lepším návodom na riešenie problémov, ktorým dnes EÚ čelí. Je viac ako inokedy potrebné konštruktívnymi návrhmi budovať vo vnútri únie súdržnosť, solidaritu a spoluprácu,“ zdôraznil Pellegrini.

Nová etapa


Je podľa jeho slov aj v záujme SR urobiť z EÚ hráča, ktorý dokáže politickým, ekonomickým a diplomatickým tlakom nastoliť mier. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) zdôraznil, že Slovensko patrí do Európy. Vstup do EÚ podľa jeho slov otvoril novú etapu rozvoja Slovenska.

Pred 22 rokmi sme neurobili len formálny krok do spoločenstva európskych štátov, ale potvrdili sme, kam civilizačne a hodnotovo patríme. Členstvo v EÚ prináša našim občanom nielen slobodu pohybu a nové pracovné príležitosti, ale najmä európske investície do našich regiónov a modernizáciu Slovenska. Posilňuje našu stabilitu a upevňuje postavenie krajiny v európskom priestore,“ vymenoval Raši. Zároveň zdôraznil, že Európa to už nie sú “oni”.

Európa sme my. Aj preto musí Slovensko v EÚ vystupovať zodpovedne, ale sebavedomo a s jasným cieľom - prispievať k spoločnej budúcnosti Európy, ale zároveň chrániť svoje národné záujmy,“ uzavrel predseda parlamentu s tým, že dnešný deň je pripomienkou toho, že Slovensko je doma v Európe.

Zdroj: SITA.sk - Vstup do EÚ je podľa Pellegriniho jeden z najvýznamnejších míľnikov Slovenska, vyzýva na spoluprácu a súdržnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 22. výročie vstupu SR do Európskej únie Predseda parlamentu Prezident Slovenskej republiky Sviatok práce
