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08. septembra 2026
Slafkovský bol posledný, kto sa vrátil do Montrealu. Po prílete zo Slovenska okamžite zamieril na ľad
Tagy: NHL
Pre Slafkovského ide o začiatok bezprostrednej prípravy pred tréningovým kempom Canadiens. O týždeň sa uskutoční klubový golfový turnaj a dva dni nato sa začne samotný kemp. Slovenský hokejista
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8.9.2026 (SITA.sk) - Pre Slafkovského ide o začiatok bezprostrednej prípravy pred tréningovým kempom Canadiens. O týždeň sa uskutoční klubový golfový turnaj a dva dni nato sa začne samotný kemp.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa po letnej prestávke vrátil do Montrealu a s prípravou na novú sezónu dlho nečakal. Podľa kanadského portálu Dose.ca pricestoval do Kanady 6. septembra letom z Viedne a už nasledujúce ráno sa objavil na ľade tréningového centra Canadiens v Brossarde.
Slafkovský bol posledným z pravidelných hráčov Montrealu, ktorý sa po lete ešte nevrátil do mesta. Kým viacerí jeho spoluhráči strávili prázdniny v Quebecu, slovenský útočník si oddýchol doma na Slovensku. Po návrate však podľa kanadského webu nevyužil ani voľný deň a okamžite sa zapojil do prípravy.
Na ľade nebol sám. Podľa TVA Sports trénovali aj kapitán Nick Suzuki, Ivan Demidov, Lane Hutson, Kirby Dach, Zachary Bolduc či Oliver Kapanen. V bránke sa predstavil Samuel Montembeault, ktorý intenzívne pracoval s trénerom brankárov Marcom Marcianom.
Pre Slafkovského ide o začiatok bezprostrednej prípravy pred tréningovým kempom Canadiens. O týždeň sa uskutoční klubový golfový turnaj a dva dni nato sa začne samotný kemp.
Kanadský portál tak Slafkovského návrat vníma ako ďalší signál, že nová hokejová sezóna sa už nezadržateľne blíži. Slovenský útočník sa po lete opäť pripojil k spoluhráčom a začal sa pripravovať na ďalší ročník v drese Montrealu.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský bol posledný, kto sa vrátil do Montrealu. Po prílete zo Slovenska okamžite zamieril na ľad © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa po letnej prestávke vrátil do Montrealu a s prípravou na novú sezónu dlho nečakal. Podľa kanadského portálu Dose.ca pricestoval do Kanady 6. septembra letom z Viedne a už nasledujúce ráno sa objavil na ľade tréningového centra Canadiens v Brossarde.
Okamžite sa zapojil do prípravy
Slafkovský bol posledným z pravidelných hráčov Montrealu, ktorý sa po lete ešte nevrátil do mesta. Kým viacerí jeho spoluhráči strávili prázdniny v Quebecu, slovenský útočník si oddýchol doma na Slovensku. Po návrate však podľa kanadského webu nevyužil ani voľný deň a okamžite sa zapojil do prípravy.
Na ľade nebol sám. Podľa TVA Sports trénovali aj kapitán Nick Suzuki, Ivan Demidov, Lane Hutson, Kirby Dach, Zachary Bolduc či Oliver Kapanen. V bránke sa predstavil Samuel Montembeault, ktorý intenzívne pracoval s trénerom brankárov Marcom Marcianom.
Nová hokejová sezóna sa už nezadržateľne blíži
Pre Slafkovského ide o začiatok bezprostrednej prípravy pred tréningovým kempom Canadiens. O týždeň sa uskutoční klubový golfový turnaj a dva dni nato sa začne samotný kemp.
Kanadský portál tak Slafkovského návrat vníma ako ďalší signál, že nová hokejová sezóna sa už nezadržateľne blíži. Slovenský útočník sa po lete opäť pripojil k spoluhráčom a začal sa pripravovať na ďalší ročník v drese Montrealu.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský bol posledný, kto sa vrátil do Montrealu. Po prílete zo Slovenska okamžite zamieril na ľad © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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