Šatan prirovnal brankára Rybára k Lašákovi zo zlatého Göteborgu

Netreba sa uspokojiť

Zázrak na ľade

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 - Niekdajší kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan, ktorý je aktuálne prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) aj generálnym manažérom výberu SR na ZOH 2022 v Pekingu, porovnal stredajší výkon brankára Patrika Rybára s Jánom Lašákom na majstrovstvách sveta v Göteborgu 2002, kde Slováci získali zlato.Patrik Rybár vo štvrťfinále olympijského turnaja v Číne proti Američanom vychytal Slovákom postup do semifinále - v riadnom hracom čase inkasoval dvakrát, v predĺžení ani raz a "roletu zatiahol" aj v samostatných nájazdoch."Čo cíti brankár po takomto víťaznom zápase?" položil si po postupe do olympijského semifinále Rybár rečnícku otázku, cituje ho oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV)."Snažím sa už nemyslieť na to, čo bolo. Čakajú nás ďalšie zápasy. Netreba sa uspokojiť. Dostali sme šancu, ktorá sa tak často nedáva. Budeme bojovať o olympijské medaily. Musíme sa namotivovať na ďalšie zápasy, sústrediť sa na naše výkony a predovšetkým sa nezblázniť.""Tímu dodával potrebnú istotu, preto si Miroslav Šatan spomenul na Jána Lašáka v Göteborgu. Súčasný tréner brankárov vtedy čaroval najmä v semifinále i v jeho nájazdovom rozstrele proti Švédom, oporou však bol aj vo štvrťfinále s Kanadou či finále s Ruskom," napísal web olympic.sk.Rybár v stredu zneškodnil spolu 33 streleckých pokusov Američanov, v nájazdoch ho neprekonali Brendan Brisson, Sean Farrell, Matt Knies, Nathan Smith ani Andy Miele."Snažil som sa prečítať, čo chcú urobiť. Boli nervóznejší, keďže boli favoriti a chceli zopakovať svojich predchodcov, ktorí dosiahli Zázrak na ľade v Lake Placide 1980. Prekazili sme im to a sme teraz šťastní," dodal Rybár.