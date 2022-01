Slováci už poznajú súperov v 2. fáze kvalifikácie na MS 2023. Najprv vyzvú Belgičanov, v prípade postupu Rusov

Zápasy odohrajú už v polovici marca

Ostáva ešte deväť miesteniek

29.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hádzanári si v prvej časti 2. fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v roku 2023 , ktoré sa uskutočnia v Poľsku a Švédsku, zmerajú sily s výberom Belgicka.Rozhodol o tom sobotňajší popoludňajší žreb v maďarskej Budapešti, kde v nedeľu vyvrcholí európsky šampionát, na ktorom sa organizátorsky podieľalo i Slovensko.Prvé zápasy prvej časti 2. fázy kvalifikácie sa uskutočnia v dňoch, odvety odohrajúSlováci pred žrebom figurovali v prvom výkonnostnom koši spoločne s ďalšími ôsmimi tímami - Rakúskom, Bosnou a Hercegovinou, Bieloruskom, Litvou, Severným Macedónskom, Portugalskom, Ukrajinou a Slovinskom.Okrem Belgičanov im žreb mohol prisúdiť aj tímy Estónska, Faerských ostrovov, Fínska, Izraela, Grécka, Talianska, Rumunska alebo Švajčiarska.Istú účasť na MS 2023 majú okrem organizátorských krajín Poľska a Švédska aj obhajca prvenstva Dánsko a tri najlepšie výbery z ME 2022 (Francúzsko, Španielsko a Nórsko). O zvyšných deviatich miestenkách pre tímy z Európy sa rozhodne v kvalifikácii.V II. fáze (play-off) sa v oboch častiach hrá systémom doma - vonku. Deväť postupujúcich z prvej časti sa v druhej, ktorá je plánovaná na, stretne s niekým z deviatich účastníkov ME 2022 (Island, Nemecko, Chorvátsko, Rusko, Holandsko, Čierna Hora, Česko, Srbsko, Maďarsko). Lepší z dvojzápasov postúpia na budúcoročný svetový šampionát.Pre Slovákov to znamená úlohu zvládnuť štyri stretnutia. Tím SR, ktorý aktuálne vedie tréner Peter Kukučka, už vie, že v prípade postupu cez Belgičanov absolvuje súboje proti nepríjemným Rusom.