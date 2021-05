Ramsayho potešili v zápase s Bielorusmi presilovky aj debutanti, na niečom však treba popracovať

Dobre zvládnuté oslabenia

Našli sa dvojgóloví strelci

22.5.2021 - Vydarený úvod s tromi strelenými gólmi nasmeroval slovenských hokejistov k víťazstvu nad bieloruskými reprezentantmi v piatkovom úvodnom dueli majstrovstiev sveta v lotyšskej Rige.Mužstvo kouča Craiga Ramsayho triumfovalo 5:2 a výborným spôsobom sa naladilo na nedeľňajší predpoludňajší zápas proti Veľkej Británii.Kanaďana na slovenskej striedačke potešilo predovšetkým počínanie tímu spod Tatier v nerovnovážnom stave - počas presiloviek i oslabení. V početnej výhode zaznamenali Slováci dva zásahy, oba v prvej tretine.Presilovkám Bielorusov museli čeliť dovedna päťkrát, neubránili sa iba počas dlhého oslabenia o dvoch hráčov v tretej tretine, keď súper znížil na 1:4."Skórovali sme, pretože sme strieľali. Presilovky sme hrali efektívne, ale časom sme začali trošku vymýšľať, voliť prihrávky namiesto striel. V oslabeniach sme hrali veľmi dobre. Blokovali sme strely, obetovali sme sa. Keď ubránime oslabenia, dodá to tímu silu, guráž... Za tieto fragmenty hry som na chlapcov hrdý,“ povedal po stretnutí 70-ročný Ramsay.Na slovenskej strane nastúpili viacerí šampionátoví debutanti vrátane tínedžerov Samuela Kňažka, Šimona Nemca alebo Juraja Slafkovského, pričom poslední dvaja menovaní iba nedávno oslávili 17. narodeniny."Hrali dobre pre väčšinu zápasu. Ale v niektorých momentoch sa nielen oni, ale takmer všetci trošku zbytočne nadchli a prestali hrať hru, ktorú sme mali hrať. Druhý inkasovaný gól bol jasným príkladom. Sú chvíle, keď musíme byť agresívni, hrať ofenzívne, atakovať, napádať. Niekedy sa zasa treba viac upokojiť a hrať s umom," dodal Ramsay.V príprave na šampionát mali slovenskí hokejisti často problémy s koncovkou. Pri premiére v Rige však našli až dvoch dvojgólových strelcov - Kristiána Pospíšila a Petra Cehlárika."Keď vyhráme hneď prvý zápas, nálada v tíme je lepšia. Nielen do nasledujúceho duelu, ale aj do ďalšieho priebehu turnaja. Veľakrát pred ním sa hovorilo, že duel s Bielorusmi bude mimoriadne dôležitý. My sme to tak necítili. Prišli sme, aby sme šli zbierať body od zápasu k zápasu," poznamenal Pospíšil, hráč fínskeho tímu Lukko Rauma, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča tímu SR.Podľa Cehlárika sa v slovenskej hre našlo pár aspektov, na ktorých treba popracovať. "Niektoré situácie sme mali riešiť lepšie, predovšetkým v zónach okolo modrých čiar. Na to sa zameriame. Ale najskôr si užijeme víťazstvo a pokúsime sa preniesť víťaznú atmosféru do ďalšieho duelu," nadviazal ďalší legionár zo severu Európy, konkrétne zo švédskeho Leksandu.