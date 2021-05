Slováci už trénovali v Daugave, pochvaľovali si zázemie

Slovenskí hokejisti v stredu po prvý raz trénovali v hale Daugava. Výstavba tejto arény mala byť hotová už v marci, ale do prevádzky ju uviedli iba túto sobotu. Napriek tomu je v nej výborný ľad a Slovákom sa pozdávala.





Tréningová hala je od Olympijského športového centra, kde majú Slováci šatňu a kde budú hrať zápasy v A-skupine, vzdialená asi 10 minút autobusom. "Bolo zaujímavé ísť vo výstroji v autobuse. Ľad bol super, na to, že to dokončili na poslednú chvíľu. Je tu pekné tréningové zázemie," uviedol útočník Miloš Roman.Dvadsaťjedenročný center si tréning užíval, ale to, či nastúpi v piatok v prvom zápase proti Bielorusku, nechcel prezradiť: "Ja si veľmi užívam účasť na MS, som rád za túto príležitosť. Či budem hrať je otázka na trénerov, neviem, či už chcú prezradiť zostavu."Šancu na svoju premiéru v drese Slovenska na MS však Roman cíti: "Odohral som dobré zápasy v príprave, aj som sa dobre cítil."Na svojho prvého súpera na šampionáte sa Slováci ešte nechystajú, podrobne si ho zmapujú až vo štvrtok. "Žiadne video sme ešte nemali, lebo sme boli v izolácii, to príde až zajtra alebo v deň zápasu. Mítingy sme mali online. Máme obmedzené možnosti, kde sa môžeme pohybovať," vysvetlil Roman.Čas v karanténe trávili hráči rôznym spôsobom, Roman si doprial hru na tablete: "Je to hra, ktorú hráme s kamošmi cez tablet. Prvé dva dni boli najhoršie. Dnes sme mohli ísť na tréning, to už ubehlo rýchlejšie a je to omnoho lepšie, ako byť zavretý na izbe."Stredajší deň, keď Slováci mohli trénovať v hale Daugava, si pochvaľoval aj obranca Marek Ďaloga: "Už máme lepší pocit ako prvý deň, skúsili sme si už ľad. Venujeme sa trénovaniu toho, čo aj v príprave. To znamená, že budeme hrať to svoje, chceme hrať náš hokej."Skúsený 32-ročný obranca, ktorý je jeden z kandidátov na post kapitána tímu na MS, Rigu dobre pozná. V sezóne 2019/2020 odohral v miestnom Diname 21 zápasov v KHL. Nie je však isté, či bude mať možnosť ukázať spoluhráčom krásy mesta: "Rozprával som sa chalanmi z Dinama, ktorí tu robia Lotyšom kustódov, a hovorili, že je všetko zavreté. Takže sme sa tým nezaoberali. Ale ak by bola možnosť, pôjdeme sa pozrieť. Budeme čakať, či sa bude dať."