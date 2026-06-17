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V Avione pribudne unikátny priestor plný hier a objavovania pre najmenšie deti – Edukáčik


Tagy: Avion Deti Hry PR

Avion v Bratislave prináša rodinám s deťmi nový priestor, v ktorom sa z obyčajnej návštevy stáva spoločný čas plný hier, objavovania a zážitkov. V sobotu 20. júna 2026 Avion slávnostne ...



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avion edukacik 1 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Avion v Bratislave prináša rodinám s deťmi nový priestor, v ktorom sa z obyčajnej návštevy stáva spoločný čas plný hier, objavovania a zážitkov.


V sobotu 20. júna 2026 Avion slávnostne otvorí nový detský svet Avion Edukáčik — Svet okolo nás. Na ploche viac ako 1 100 m² sa deti vo veku od 3 do 8 rokov vydajú na hravú cestu prírodou, mestom, vedou, tvorivosťou aj fantáziou. Súčasťou otvorenia miesta Avion Edukáčika bude aj bezplatný koncert Mira Jaroša, vystúpenie kúzelníka a detské divadielko.

Avion Edukáčik na 1. poschodí v blízkosti Golem Clubu nie je obyčajný detský priestor. Je to miesto, kde deti objavujú svet cez hru, pohyb, tvorenie a vlastnú zvedavosť. V jednotlivých zónach vstúpia do lesa, podzemia aj vodného sveta, spoznajú tajomstvá prírody, vyskúšajú si rôzne povolania, experimenty, hudbu, svetlo aj tvorivé aktivity.

"Naším cieľom je prinášať rodinám nielen pohodlné nákupy, ale aj miesta, kde môžu spolu tráviť kvalitný čas. Unikátny priestor Avion Edukáčik vznikol ako svet, v ktorom sa deti môžu slobodne na veľkej bezpečnej ploche hrať, skúmať, tvoriť a objavovať," hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave, a dodáva: ,,Hlavným motívom celého priestoru je prepojenie človeka a prírody v rôznych zónach. Ukazuje deťom aj dospelým, ako príroda ovplyvňuje náš každodenný život a zároveň ako my ľudia ovplyvňujeme prírodu. Cieľom je prirodzene a hravou formou ukázať, že ľudia a príroda netvoria dva oddelené svety, ale jeden spoločný celok, v ktorom sa navzájom ovplyvňujeme, dopĺňame a potrebujeme."

Čo vás čaká?


Nový Avion Edukáčik prepája prírodu, mesto, kreativitu, vedu aj fantáziu do jedného spoločného zážitkového sveta. Deti v ňom prirodzene objavujú, ako funguje svet okolo nás — od lesa, pôdy, lúky a rybníka až po mesto, energiu, ekológiu, tvorenie či vynálezy.

V jednotlivých zónach si môžu vyskúšať pohybové, tvorivé aj interaktívne aktivity. Vstúpia do sveta prírody, objavia život pod zemou, spoznajú vodný svet, vyskúšajú si rôzne povolania, stavanie, prácu so svetlom, zvukmi či farbami a hravou formou sa dozvedia, ako spolu súvisia príroda, ľudia a technológie. Prirodzenou formou tak zistia, prečo je dôležité správať sa k prírode ohľaduplne a vnímať ju ako súčasť sveta, v ktorom žijeme.

Avion Edukáčik vznikol ako miesto, kde sa z obyčajnej návštevy stáva krásne a zmysluplne strávený spoločný čas detí s rodičmi, starými rodičmi či blízkymi. Cez hru, objavovanie a tvorenie ponúka rodinám priestor, kam sa môžu radi vracať za novými zážitkami, poznaním aj spoločnou radosťou.

Viac informácií o cenách vstupov, otváracích hodinách a ďalších detailoch nájdete na stránke avion.sk, na instagramovej a facebookovej stránke Avionu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - V Avione pribudne unikátny priestor plný hier a objavovania pre najmenšie deti – Edukáčik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Avion Deti Hry PR
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