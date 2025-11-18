|
Utorok 18.11.2025
|
18. novembra 2025
Raši cestuje do Spojeného kráľovstva, ide o prvú návštevu predsedu NR SR po viac ako dvoch desaťročiach
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) cestuje do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ide o prvú návštevu predsedu
18.11.2025 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) cestuje do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ide o prvú návštevu predsedu Národnej rady (NR) SR v tejto krajine po viac ako dvoch desaťročiach.
Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, hlavným cieľom Rašiho cesty do Londýna v dňoch 18. a 19. novembra 2025, je posilnenie parlamentnej spolupráce a podpora zdieľania praxe v oblasti parlamentného vzdelávania mládeže. Prvá návšteva predsedu NR SR po vyše 21 rokoch sa koná na pozvanie britskej strany.
„Hlavným zámerom cesty je posilnenie bilaterálnych vzťahov s dôrazom na obnovenie a prehĺbenie dialógu medzi zákonodarnými zbormi oboch krajín. Predseda NR SR Richard Raši sa preto v Londýne stretne s najvyššími predstaviteľmi britského parlamentu, s predsedom Dolnej snemovne Sirom Lindsayom Hoyleom a s predsedom Snemovne lordov Lordom McFallom. Návšteva má prelomiť dlhú prestávku vo vzájomných kontaktoch na najvyššej parlamentnej úrovni," uviedli z Kancelárie NR SR pripomínajúc, že naposledy oficiálne predseda NR SR navštívil Londýn v roku 2004. Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu bol zas naposledy oficiálne na Slovensku v roku 1996.
Medzi kľúčové ciele návštevy patrí aj podpora opätovného zriadenia skupín priateľstva v oboch parlamentoch, ide o dôležitý nástroj parlamentnej diplomacie. Raši už pred cestou deklaroval osobitný záujem o znovuzriadenie parlamentnej skupiny priateľstva so Spojeným kráľovstvom v NR SR.
„Táto návšteva je pre mňa mimoriadne dôležitá, pretože sa uskutočňuje po viac ako 21 rokoch a predstavuje dôležitý míľnik našich vzájomných parlamentných vzťahov. Chceme posilniť parlamentnú diplomaciu a otvorený dialóg medzi našimi krajinami. V Británii dnes žije viac ako 160 tisíc Slovákov a aj preto je náš dialóg veľmi dôležitý. Osobne sa chcem zasadiť o to, aby bola v Národnej rade SR opätovne zriadená Skupina priateľstva so Spojeným kráľovstvom, a pevne verím, že čoskoro bude obnovená aj partnerská skupina (APPG) v britskom parlamente. Práve tieto platformy sú neoceniteľné pre budovanie vzájomného porozumenia a podporu spoločných priorít v medziparlamentnej spolupráci,“ uviedol na margo tejto témy.
Samostatnou oblasťou, ktorej sa Raši bude venovať počas programu jeho pracovnej cesty, je diskusia s britskými partnermi o vytvorení inštitucionálnych podmienok na otvorený dialóg s občanmi, najmä s mladou generáciou. Šéf NR SR sa bude na stretnutiach s predstaviteľmi britského parlamentu zaujímať aj o vzájomnú výmenu skúseností v oblasti parlamentného vzdelávania mládeže a spolupráce s mládežníckymi organizáciami.
„Britská Dolná snemovňa v tejto súvislosti organizuje vlastný mládežnícky parlament a NR SR má tiež zavedený úspešný program Mládežníckeho (modelového) parlamentu a program stáží pre študentov vysokých škôl, ktorý v NR SR funguje už 28 rokov," uviedli z Kancelárie NR SR. Doplnili, že Raši si počas návštevy uctí aj pamiatku československých vojakov a letcov, ktorí bojovali a padli počas II. svetovej vojny, a to pri pamätníku vo Westminsteri.
