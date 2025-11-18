|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur
Španielska pomoc Ukrajine v tomto roku dosiahne sumu približne jednej miliardy eur. Pre denník El País to povedal španielsky minister zahraničných vecí José Manuel ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Španielska pomoc Ukrajine v tomto roku dosiahne sumu približne jednej miliardy eur. Pre denník El País to povedal španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, všíma si web Ukrajinská pravda.
Táto suma podľa Albaresa zahŕňa nákup zbraní v USA pre Ukrajinu aj výdavky na ďalšie vybavenie, ako sú generátory, na zmiernenie následkov ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
„Španielsko má dlhodobý záväzok voči ukrajinskej suverenite a obrane a bude ho dodržiavať, pokiaľ bude vojna pokračovať,“ vyhlásil minister. Šéf španielskej diplomacie dodal, že Madrid poskytuje Ukrajine aj iné formy pomoci.
Pripomenul najmä to, že Španielsko prijalo 250-tisíc ukrajinských utečencov vrátane 40-tisíc detí. Zdôraznil tiež, že Madrid podporuje vstup Ukrajiny do EÚ aj vytvorenie špeciálneho tribunálu na stíhanie ruských predstaviteľov zodpovedných za zločin agresie.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Táto suma podľa Albaresa zahŕňa nákup zbraní v USA pre Ukrajinu aj výdavky na ďalšie vybavenie, ako sú generátory, na zmiernenie následkov ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
„Španielsko má dlhodobý záväzok voči ukrajinskej suverenite a obrane a bude ho dodržiavať, pokiaľ bude vojna pokračovať,“ vyhlásil minister. Šéf španielskej diplomacie dodal, že Madrid poskytuje Ukrajine aj iné formy pomoci.
Pripomenul najmä to, že Španielsko prijalo 250-tisíc ukrajinských utečencov vrátane 40-tisíc detí. Zdôraznil tiež, že Madrid podporuje vstup Ukrajiny do EÚ aj vytvorenie špeciálneho tribunálu na stíhanie ruských predstaviteľov zodpovedných za zločin agresie.
Zdroj: SITA.sk - Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online
Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online
<< predchádzajúci článok
Raši cestuje do Spojeného kráľovstva, ide o prvú návštevu predsedu NR SR po viac ako dvoch desaťročiach
Raši cestuje do Spojeného kráľovstva, ide o prvú návštevu predsedu NR SR po viac ako dvoch desaťročiach