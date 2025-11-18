Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

18. novembra 2025

Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur


Tagy: pomoc Ukrajine španielska pomoc vojna na Ukrajine

Španielska pomoc Ukrajine v tomto roku dosiahne sumu približne jednej miliardy eur. Pre denník El País to povedal španielsky minister zahraničných vecí José Manuel ...



china_spain_79625 676x458 18.11.2025 (SITA.sk) - Španielska pomoc Ukrajine v tomto roku dosiahne sumu približne jednej miliardy eur. Pre denník El País to povedal španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, všíma si web Ukrajinská pravda.


Táto suma podľa Albaresa zahŕňa nákup zbraní v USA pre Ukrajinu aj výdavky na ďalšie vybavenie, ako sú generátory, na zmiernenie následkov ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Španielsko má dlhodobý záväzok voči ukrajinskej suverenite a obrane a bude ho dodržiavať, pokiaľ bude vojna pokračovať,“ vyhlásil minister. Šéf španielskej diplomacie dodal, že Madrid poskytuje Ukrajine aj iné formy pomoci.

Pripomenul najmä to, že Španielsko prijalo 250-tisíc ukrajinských utečencov vrátane 40-tisíc detí. Zdôraznil tiež, že Madrid podporuje vstup Ukrajiny do EÚ aj vytvorenie špeciálneho tribunálu na stíhanie ruských predstaviteľov zodpovedných za zločin agresie.


Zdroj: SITA.sk - Španielsko na pomoc Ukrajine za celý tento rok vynaloží miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine španielska pomoc vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Slovenská katolícka charita organizuje 13. ročník Zimnej potravinovej zbierky, darcovia môžu prispieť aj online
<< predchádzajúci článok
Raši cestuje do Spojeného kráľovstva, ide o prvú návštevu predsedu NR SR po viac ako dvoch desaťročiach

