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10. septembra 2026
Rusi museli opustiť pozície pri Lymane. Vlastní blogeri obvinili velenie z „pekných hlásení“, ktoré škodia armáde
Tagy: Donecká oblasť Lymaň Ruská armáda Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
ISW upozornil, že nepravdivé informácie o údajnom postupe môžu ruským jednotkám spôsobovať aj operačné problémy. Ukrajinské územné zisky môžu byť podľa analytikov väčšie, než zatiaľ dokážu ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - ISW upozornil, že nepravdivé informácie o údajnom postupe môžu ruským jednotkám spôsobovať aj operačné problémy. Ukrajinské územné zisky môžu byť podľa analytikov väčšie, než zatiaľ dokážu potvrdiť.
Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Lymane v Doneckej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté pozície. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte.
Ruské zdroje podľa analytikov čoraz častejšie priznávajú úspechy ukrajinských protiútokov v oblasti Lymanu. Jeden z ruských vojenských blogerov uviedol, že ukrajinské sily tam podobné operácie uskutočňujú už niekoľko mesiacov. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe takzvaných „pekných hlásení“, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá.
ISW upozornil, že nejde iba o propagandistický problém. Skresľovanie situácie môže komplikovať samotné ruské vojenské operácie. Jednotky napríklad nemusia byť schopné žiadať o paľbu na územie, ktoré ruské velenie už oficiálne vyhlásilo za dobyté. Problém môže ovplyvňovať aj susedné jednotky, ktoré plánujú ďalšie operácie na základe nesprávnych údajov o pozíciách ruských a ukrajinských síl.
Výrazným príkladom sa podľa ISW stal Sviatohirsk. Ukrajinské jednotky nedávno preukázali plnú kontrolu nad mestom len niekoľko dní po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin tvrdil, že ho kontrolujú ruské vojská. Aj ruskí vojenskí blogeri následne priznali, že informácie o Sviatohirsku nezodpovedali skutočnosti.
Presný rozsah ukrajinského postupu pri Lymane zatiaľ ISW neurčil pre nedostatok dostupných potvrdení. Analytici však pripúšťajú, že ich súčasné mapovanie môže územné zisky ukrajinských síl na tomto úseku dokonca podhodnocovať. Ruské jednotky 9. septembra pokračovali aj v útočných operáciách na slovianskom smere, podľa ISW však nedosiahli žiadny potvrdený postup. Ruské zdroje napriek tomu naďalej tvrdili, že Moskva kontroluje niektoré územia v okolí Lymanu.
ISW už skôr vypočítal, že ak by ruská armáda postupovala tempom zaznamenaným v auguste 2026, na obsadenie zvyšku Doneckej oblasti by potrebovala ešte roky. Analytici zároveň zdôraznili, že tento výpočet nie je prognózou a neznamená, že Rusko je vôbec schopné celý región vojensky obsadiť.
Zdroj: SITA.sk - Rusi museli opustiť pozície pri Lymane. Vlastní blogeri obvinili velenie z „pekných hlásení“, ktoré škodia armáde © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské sily pokračujú v protiútokoch pri Lymane v Doneckej oblasti a prinútili ruské jednotky opustiť niektoré predsunuté pozície. Zhoršenie situácie ruskej armády začali podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) otvorene priznávať aj ruskí vojenskí blogeri, ktorí zároveň kritizujú vlastné velenie za nepravdivé správy o situácii na fronte.
Ruské zdroje podľa analytikov čoraz častejšie priznávajú úspechy ukrajinských protiútokov v oblasti Lymanu. Jeden z ruských vojenských blogerov uviedol, že ukrajinské sily tam podobné operácie uskutočňujú už niekoľko mesiacov. Časť ruských blogerov zároveň žiada ukončenie praxe takzvaných „pekných hlásení“, pri ktorých velenie informuje o údajnom postupe a obsadení územia napriek tomu, že situácia na bojisku tomu nezodpovedá.
ISW upozornil, že nejde iba o propagandistický problém. Skresľovanie situácie môže komplikovať samotné ruské vojenské operácie. Jednotky napríklad nemusia byť schopné žiadať o paľbu na územie, ktoré ruské velenie už oficiálne vyhlásilo za dobyté. Problém môže ovplyvňovať aj susedné jednotky, ktoré plánujú ďalšie operácie na základe nesprávnych údajov o pozíciách ruských a ukrajinských síl.
Výrazným príkladom sa podľa ISW stal Sviatohirsk. Ukrajinské jednotky nedávno preukázali plnú kontrolu nad mestom len niekoľko dní po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin tvrdil, že ho kontrolujú ruské vojská. Aj ruskí vojenskí blogeri následne priznali, že informácie o Sviatohirsku nezodpovedali skutočnosti.
Presný rozsah ukrajinského postupu pri Lymane zatiaľ ISW neurčil pre nedostatok dostupných potvrdení. Analytici však pripúšťajú, že ich súčasné mapovanie môže územné zisky ukrajinských síl na tomto úseku dokonca podhodnocovať. Ruské jednotky 9. septembra pokračovali aj v útočných operáciách na slovianskom smere, podľa ISW však nedosiahli žiadny potvrdený postup. Ruské zdroje napriek tomu naďalej tvrdili, že Moskva kontroluje niektoré územia v okolí Lymanu.
ISW už skôr vypočítal, že ak by ruská armáda postupovala tempom zaznamenaným v auguste 2026, na obsadenie zvyšku Doneckej oblasti by potrebovala ešte roky. Analytici zároveň zdôraznili, že tento výpočet nie je prognózou a neznamená, že Rusko je vôbec schopné celý región vojensky obsadiť.
Zdroj: SITA.sk - Rusi museli opustiť pozície pri Lymane. Vlastní blogeri obvinili velenie z „pekných hlásení“, ktoré škodia armáde © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Donecká oblasť Lymaň Ruská armáda Ruská propaganda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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