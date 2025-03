Raši je presvedčený, že ak má vládna koalícia pokračovať, voľba predsedu parlamentu musí prejsť

Nominant na post predsedu NR SR

Bude Migaľ dobrým ministrom?

Demisia podaná prezidentovi

19.3.2025 (SITA.sk) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Hlas-SD ) je presvedčený, že ak má vládna koalícia pokračovať, voľba predsedu parlamentu musí prejsť. Dodal, že sa odkladala na čas, keď bude vládna koalícia opäť disponovať väčšinou, teda bude zastúpená 79 poslancami.Ako ďalej uviedol po výjazdovom rokovaní vlády vo Vysokej nad Kysucou, súčasťou dodatku ku koaličnej zmluve, ktorým strana Hlas-SD prišla o ministerstvo investícií v prospech Smeru , bola aj veta, že ostatok koaličnej zmluvy platí. Podľa nej post predsedu parlamentu prináleží Hlasu.Uprázdnený bol na jar minulého roka po tom, ako bol vtedajší šéf Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (vtedy predseda Hlasu) zvolený za prezidenta. Odvtedy je daná pozícia neobsadená, v minulosti o ňu opakovane prejavoval záujem predseda Slovenskej národnej strany „Tam nie je jeden dôvod, aby sa to nestalo. Keby sa to nestalo, koaličná zmluva neplatí a vláda nemá nadpolovičnú väčšinu. Idem do toho v kľude s tým, že sa naplní posledná časť koaličnej zmluvy, ktorá naplnená nebola,“ vyjadril sa Raši, ktorý je dlhodobo nominantom strany na post predsedu Národnej rady SR.Štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák (Hlas-SD) nechcel špecifikovať, čo by sa malo stať s ním, keďže na ministerstvo spolu s novým ministrom Samuelom Migaľom má prísť aj Radomír Šalitroš ako jeho tajomník. Rovnako nechcel povedať, ani či by sa vrátil do parlamentu.Raši avizoval, že v najbližšom čase by malo byť oznámené, že „Michal Kaliňák bude súčasťou fungovania verejnej správy aj samosprávy a bude takým prvým bodom a záchranným kolesom pre všetkých starostov a primátorov“.Na margo toho, či bude Migaľ dobrým ministrom sa Raši vyjadril, že za každého hovoria výsledky. „Politika nie je výberové konanie, že prejdete 30 kolami výberového konania, aby vás vybrali na záver za ministra. Rozhodnutie je politické,“ povedal. Dodal, že tak ako dostal šancu on, dostane ju podľa Rašiho aj Migaľ.Priznal, že očakával, že ministrom sa stane Ján Ferenčák (poslanec za stranu Hlas-SD), v tomto smere pripomenul svoje nedávne vyjadrenia. Očakáva, že Ferenčák bude podporovať koalíciu. Poslanec bol súčasťou skupinky „rebelov“ z Hlasu spolu s Migaľom a Šalitrošom, a tiež Romanom Malatincom Raši by mal v stredu podať prezidentovi demisiu, následne by mal byť za nového ministra vymenovaný Migaľ, ktorý avizoval, že so sebou berie na MIRRI SR aj Šalitroša. Oboch vyhodili z Hlasu aj z poslaneckého klubu strany. Malatinec pred časom prešiel k Národnej koalícii