Čurilla podal na Šutaja Eštoka trestné oznámenie, mal zneužiť právomoci verejného činiteľa

Šutaj Eštok mal zneužiť svoje postavenie a funkciu

Policajná inšpekcia preverovala zámer Národnej kriminálnej agentúry

19.3.2025 (SITA.sk) - Policajt Ján Čurilla podal trestné oznámenie pre možné zneužitie právomoci verejného činiteľa , prípadne marenie spravodlivosti na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Ako vyplýva zo zverejneného dokumentu, dôvodom je realizačný návrh týkajúci sa prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu , ktorý zverejnil ešte ako poslanec parlamentu v januári 2024 Samuel Migaľ . Ten v rozhovore pre médiá uviedol, že „sú to neverejné dokumenty, ktoré sa k nemu „dostali skrz ministra vnútra“.Čurilla v oznámení poukazuje na výrok Migaľa, že sám minister vnútra ho inštruoval, aby dokument zverejnil. „Z jeho vyjadrení je zrejmé, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zneužil svoje postavenie a funkciu k tomu, aby získal pre seba neoprávnenú výhodu spočívajúcu k nadobudnutiu dokumentu, ku ktorému ako minister vnútra SR nemal žiadny legálny prístup,“ uvádza v trestnom oznámení Čurilla.Policajná inšpekcia ešte v októbri 2024 uviedla, že prešetruje údajný zámer bývalej Národnej kriminálnej agentúry stíhať prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra Andrea Dobiášová , ešte v januári minulého roku bolo začaté trestné stíhanie za prečin marenia úlohy verejným činiteľom, a to na podklade zaisťovacieho úkonu, konkrétne vydania veci.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD ) ešte v januári 2024 oznámil, že policajná inšpekcia preverí, či existoval zámer Národnej kriminálnej agentúry stíhať prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu. Reagoval tak na údajný realizačný návrh, ktorý na sociálnej sieti zverejnil poslanec Samuel Migaľ.Šéf inšpekcie Branislav Zurian mal podľa ministra zistiť, či spis ohľadne Kanderu v súvislosti s trestným činom marenia úlohy verejným činiteľom skutočne existoval a či došlo k úniku informácií. Ak sa zámer stíhať Kanderu potvrdí, podľa ministra je to veľmi vážna vec, ktorá mohla ovplyvniť výsledok volieb v septembri 2023.Návrh na stíhanie Kanderu sa mal údajne týkať jeho zastavenia stíhania zameraného na prešetrovanie aktivít tímu policajnej inšpekcie Oblúk.